Davide Quironi allenerà i portieri della Scuola Calcio del Castelnuovo

sabato, 26 gennaio 2019, 08:39

di simone pierotti

La Scuola Calcio del Castelnuovo, con grande piacere ed orgoglio, annuncia di aver raggiunto l’accordo di collaborazione con l’allenatore dei portieri delle giovanili della Nazionale Italiana e direttore della Scuola Portieri “Imparando Foowel” Davide Quironi. Il preparatore, ex portiere professionista, tra le altre, di Lucchese e Empoli in Serie A, svolgerà sedute di allenamento per i giovani portieri gialloblu presso gli impianti sportivi di Castelnuovo. La prima seduta è prevista venerdì 1° febbraio. Un “colpo da 90” per la società sportiva garfagnina che guarda ai giovani e al futuro di crescita.

Nell’occasione la società ringrazia anche l’ex preparatore portieri Matteo Satti per l’ottimo lavoro fino a poco tempo fa svolto, interrotto per motivi di lavoro e che si augura possa riprendere in futuro.

“Abbiamo raggiunto l’accordo di collaborazione con Davide Quironi – spiega puntualmente Dino Dini, responsabile della scuola calcio – e ne sono felice perché sarà un valore aggiunto per il nostro settore giovanile. Voglio anche ringraziare Satti per l’ottimo lavoro svolto e gli rivolgo un augurio per il futuro”.