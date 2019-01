Sport



“Delle Terme” impraticabile: rinviata GhiviBorgo-Sinalunghese

domenica, 27 gennaio 2019, 17:42

di michele masotti

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Lecceti, Dell’Orfanello, Tagliavacche, Maccabruni, Diana, Marino, Nolè, Ortolini, Frugoli e Ghini A disposizione: Petroni, Romiti, Gargano, Barsotti, Presicci, Chianese, Paccagnini, Nottoli e Remorini Allenatore: Guido Pagliuca

Sinalunghese: Cefariello, Bartoccini, Rizzo, Menchetti, Calveri, Fanetti, Mencagli, Montagnoli, Vasseur, Mancini e Miele A disposizione: Marini, Chioccioli, Meoni, Bruschi, Quero, Barbagli, Cerofolini, Doka e Adamo Allenatore: Roberto Fani

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese (Assistenti Dal Bosco di Verona e Conti di Lecco)

Il già rivedibile terreno di gioco di Bagni di Lucca non retto alla pioggia che si è abbattuta in mattinata sull’intera Valle del Serchio. È stato questo il motivo che ha portato al rinvio, dopo un sopralluogo compiuto dal direttore di gara Calzavara con i due capitani, di GhivizzanoBorgo-Sinalunghese. Stop forzato, quindi, per i ragazzi di Pagliuca, raggiunti in vetta alla classifica dal Tuttocuoio, corsaro a Gavorrano. Mezzo passo falso, invece, del Ponsacco che non va oltre lo 0-0 contro l’orgogliosa Massese.

Per il match del “Delle Terme” di Bagni di Lucca, di nuovo sede degli incontri casalinghi di capitan Nolè e compagni, Guido Pagliuca avrebbe scelto il 4-4-2. Panchina per Remorini e Chianese, Barsotti recupera soltanto per la panchina con Ghini e lo stesso Nolè ad agire sulle corsie laterali. Prima linea offensiva composta dall’intoccabile tandem Frugoli-Ortolini. Schema simile a quello adottato dalla Sinalunghese, neopromossa in lotta per la permanenza in D. L’elemento più rappresentativo è il centrocamapista Mancini, classe 1980 con dei trascorsi in cadetteria con le maglie di Salernitana e Hellas Verona.

Domenica prossima il Ghivizzano sarà atteso dal big match di Ponsacco contro i rossoblù di Colombini. A 15 giornate dalla fine, i “colchoneros” della Media Valle ripartono da questa situazione di alta classifica: Tuttocuoio e GhiviBorgo 45, Pianese e Ponsacco 44, Seravezza 42 e San Donato 41.