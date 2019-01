Sport



Di Salvatore lancia il River Pieve all’inseguimento della vetta: da stasera biancorossi terzi in classifica

domenica, 27 gennaio 2019, 22:29

di michele masotti

0-1

Folgor Marlia: Bolognesi, Angioli, Niccoli, Della Maggiora, Viviani, Massei, Bagnatori, Giampaoli (90’ Manfredi), Menchini, Caiazzo (72’ Romanini) e Dinelli A disposizione: Sargenti, Toschi, Caputo, Pieruccini, Nieddu, Rossano e Milanesio Allenatore: Luca Barsocchi

River Pieve: Papeschi, Turri, Vignale (31’ Maggi), Byaze, Tolaini, Fontana, Satti, Catalini, Haoudi, Di Salvatore e Giannotti A disposizione: Mirco Micchi, Condè, Cristea, Francesconi, Lorenzo Micchi e Cipollini Allenatore Edoardo Micchi

Arbitro: Marino di Pisa

Marcatore: 82’ Di Salvatore

La poderosa risalita in classifica del River Pieve non conosce: un guizzo di Di Salvatore condanna la giovane Folgor Marlia, ben sette fuoriquota schierati dal primo minuto, e balza al terzo posto solitario, iscrivendosi a pieno titolo nella corsa alla vittoria del campionato. Primato, da stasera, distante cinque punti dopo che il Don Bosco Fossone si è imposto nel big match contro il Serricciolo e operando così il sorpasso. La squadra di Edoardo Micchi arriva nel migliore dei modi all’appuntamento, fissato per le 15 di mercoledì 30 gennaio, quando affronterà al “Nardini” i fiorentini del Certaldo per i quarti di finale della Coppa Toscana di Prima Categoria. Prosegue il difficile cammino della squadra di Barsotti, penultima forza di questo girone A. I biancocelesti dovranno lottare finire alla trentesima giornata per conquistare la salvezza diretta.

Il campo pesante ha annullato il gap tecnico esistente tra le due compagini. Condizioni del manto erboso che hanno facilitato alcuni duri interventi, non sanzionati adeguatamente dal direttore di gara. Sono state poche le occasioni degne di note, con i lanci lunghi che sono stati il tema ricorrente del match. Tanti, forse troppi, i cartellini gialli sventolati dal direttore di gara. Privo degli squalificati Angeli e Vitelli, mister Micchi li sostituisce con Vignale e il rientrante Haoudi, partner offensivo di uno scatenato Di Salvatore.

Nella prima frazione di gioco c’è da sottolineare soltanto la bella giocata di Haoudi culminata con una conclusione dalla distanza deviata fuori da Bolognesi. Nel secondo tempo il copione è sempre il medesimo. A decidere l’incontro è una prodezza di Di Salvatore: l’ex Vorno e Castelnuovo riceve palla dai 30 metri, salta due avversari e scaglia un tiro imparabile per l’estremo difensore della Folgor. Prima del triplice fischio finale, c’è tempo per un altro tentativo di Haoudi nuovamente neutralizzato da Bolognesi.

Nel prossimo turno, dopo le fatiche di coppa, il River riceverà in casa lo Staffoli; impegno versiliese, invece, per la Folgor che proverà a fare bottino pieno in casa del Forte dei Marmi 2015.