Domani al Nardini big match tra Castelnuovo e Fucecchio

sabato, 26 gennaio 2019, 10:59

di simone pierotti

Altro giro, altra corsa: dopo il big match di Grosseto, il Castelnuovo è atteso da un altro incontro da far tremare i polsi: domani, domenica 27 gennaio, arriva al Nardini la seconda forza del campionato, il Fucecchio. La squadra di mister Targetti sta disputando un torneo eccezionale: partita come una delle papabili protagoniste d’alta classifica, è divenuta la principale, se non unica, antagonista della favorita Grosseto. Proprio dallo scontro diretto con i maremmani venne fuori tutta la forza del Fucecchio che, da allora, non si è più fermato. Oggi le due formazioni di testa sono divise da un solo punto e il ruolino di marcia dei fiorentini è da record: 40 punti grazie a 12 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte, una delle quali rifilata dal Castelnuovo, con una grande prestazione che regalò il 2-0 dell’andata. Miglior difesa e secondo miglior attacco del girone (Guarisa e Sciapi costituiscono probabilmente la migliore coppia d’attacco della categoria).

Proprio il match di andata, oltre che un piacevole ricordo, dimostra che domani sarà una gara difficile ma aperta a qualsiasi risultato: da un lato un Fucecchio lanciato e spinto, probabilmente, da un buon numero di supporters (nell’ultima trasferta, quella di Cuoiopelli, erano in 300, anche se si trattava di un derby a breve distanza), dall’altro un Castelnuovo tonico e con una posizione di classifica tranquilla, che vuole sfruttare il buon momento per aumentare il “tesoretto” per arrivare ad una salvezza il più velocemente possibile.

Castelnuovo che attende con serenità il Fucecchio e, con un occhio, guarda già al futuro, come dimostrano i recenti innesti di giovani, i classe 2000 Paolo Galletti e Adugna Bachini. Appuntamento alle 14:30.