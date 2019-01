Sport



Festa del cross: G.S. Orecchiella sul podio con le donne, Girma Castelli e Annalaura Mugno

domenica, 27 gennaio 2019, 19:54

di simone pierotti

Buona la prima: doppio podio per il G.S. Orecchiella Garfagnana, con Annalaura Mugno e Girma Castelli, bene la classifica a squadre. Si è svolta la prima prova, delle due in programma, del Campionato Toscano di società di corsa campestre, a Campi Bisenzio sui prati di Villa Montalvo. G.S. Orecchiella Garfagnana presente con due formazioni, maschile e femminile, ai nastri di partenza. Ottima gara per le Ragazze, che hanno conquistato il provvisorio terzo posto nella classifica di società, precedute da Atletica Castello e GS Lammari.

Annalaura Mugno tra le assolute conquista il podio individuale con un fantastico bronzo. Generosissima prova anche al maschile, con fortissimi atleti al via provenienti da tutta Italia, che vale il nono posto nella classifica di società. Girma Castelli conquista anch'egli il podio nella categoria promesse (al primo anno), con un fantastico terzo posto.

In campo maschile livello altissimo, con Girma Castelli migliore dei garfagnini, 25° assoluto. Ottimi anche Stefano Politi, 42°, Federico Matteoni, 44°, Luca Brusato 55°, Marco Guerrucci 56°, seguiti da Emiliano Mazzei 77°, Raffaello Bevilacqua 81°, Giacomo Bugiani 88°, Mattia Della Maggiora 91°, Michael Luongo 99°, Daniele Giusti 123°, Luca Borelli 135°.

Tra le donne 3° Annalaura Mugno, 9° Francesca Setti, 23° Cecilia Basso, 25° Simona Prunea (2° SF45), 30° Alice Dolfi, 38° Simona Carradossi, 40° Gianfranca Secci, 41° Nicoleta Badica, 47° Beatrice Macelloni, 53° Luciana Aresu, 55° Angela Tucci, 62° Roberta Pieroni, 70° Alice Orsi.