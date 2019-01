Sport



GhiviBorgo, con il derby contro il Viareggio si apre una settimana importante

venerdì, 11 gennaio 2019, 15:29

di michele masotti

Viareggio, Seravezza (turno infrasettimanale di mercoledì 16) e la capolista Tuttocuoio: sono questi gli ostacoli, con l’asticella della difficoltà che si alza di partita in partita, che si porranno sulla strada del GhivizzanoBorgo nei prossimi nove giorni. Tre tappe che diranno se i ragazzi di Guido Pagliuca sono guariti dopo i due stop consecutivi subiti per mano di Gavorrano e Montevarchi. Risultati negativi che non hanno intaccato minimamente l’alto morale che si respira in casa dei “colchoneros” della Media Valle, secondi della classe. Un clima totalmente differente rispetto ad altre piazze, l’esempio di Ponsacco è puramente voluto, partite con l’obbligo di vincere il campionato e che si ritrovano, invece, ad inseguire con un fresco cambio di guida tecnica. Il posto di Maneschi è stato preso dal suo vice Francesco Colombini.

I nove punti in palio, a partire da quelli di domenica di Castelfiorentino, hanno peso quasi capitale, sebbene dopo questo trittico ci siano ancora da disputare 15 giornate. Contro il Viareggio mister Pagliuca dovrebbe ritrovare dal primo minuto Raffaele Ortolini, impiegato soltanto nella ripresa contro il Montevarchi a causa di un piccolo acciacco, ma dovrà fare a meno di Diego Frugoli, incappato nel quinto cartellino giallo stagionale e dunque incappato in un turno di squalifica. Per sostituire l’ex Massese e Lavagnese, in pole position c’è Matteo Remorini. Da valutare se sarà possibile recuperare il terzino destro Barsotti. Non è escluso, a causa di questi impegni ravvicinati, che Pagliuca possa ricorrere al turnover: ragion per cui non ci stupiremo di vedere dal primo minuto contro le zebre a centrocampo Tagliavacche.

Capitan Nolè e compagni affronteranno un avversario sotto choc dopo l’incredibile esonero di Luigi Pagliuca: prima della sconfitta di S.Donato Tavernelle, campo difficile per chiunque, le giovani zebre aveva messo in fila otto risultati utili consecutivi grazie ai quali erano saliti a metà classifica. L’avvicendamento voluto dalla dirigenza bianconera, con in testa i nuovi proprietari romani, potrebbero provocare degli scossoni nella rosa: diversi club professionistici, Empoli su tutti, sarebbero intenzionati a riprendere i loro tesserati e a girarli in prestito in altre piazze. Il 2001 Salif Sidibe e il trequartista Noccioli, bomber dei suoi con cinque reti, sarebbero pronti a tornare alla casa madre.

Viareggio-GhiviBorgo sarà una due partite che si disputeranno regolarmente domenica 13; le altre sette verranno disputate in anticipo 24 ore, una soluzione sempre attuata nell’immediata vigilia di un turno infrasettimanale.