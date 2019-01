GhiviBorgo-Seravezza si giocherà al “Mannucci” di Pontedera

Altri articoli in Sport

domenica, 13 gennaio 2019, 19:11

Disco rosso per il Pieve Fosciana nello scontro d’alta classifica in quel di Forcoli: i locali, reduci dal successo contro la capolista Perignano, passano per 4-1 e scavalcano in graduatoria propri i ragazzi di Francesco Fiori, scesi al 4° posto in coabitazione con l’Armando Picchi Livorno

domenica, 13 gennaio 2019, 18:35

Esce il segno X sulla ruota di Fossone dove è andato in scena l’atteso confronto tra il Don Bosco e il River Pieve, rispettivamente la seconda e quarta forza di questo girone A di Prima Categoria

domenica, 13 gennaio 2019, 18:29

Quest'oggi si è giocata la 16ª giornata di seconda categoria, girone C, dove le prime due della classe, Molazzana (contro il Pontecosi) e San Filippo, hanno continuato il suo inarrestabile cammino. Tornano alla vittoria Vagli (contro il Fornaci) e Corsagna, pareggio per il Barga e sconfitta invece per Fornoli e Virtus...

domenica, 13 gennaio 2019, 18:01

Prosegue il periodo di difficoltà dei Diavoli Neri, battuti per 2-0 a Marlia da una Folgor che raggiunge a quota 16 punti proprio il team di Gorfigliano. Meritato il successo della giovane compagine di Barsocchi, abile a colpire all’alba e al tramonto del primo tempo

domenica, 13 gennaio 2019, 17:33

Il Castelnuovo controlla e porta a casa tre punti che gli fanno fare un bel balzo in classifica, allontanando la zona play-out. Prima del fischio di inizio, vengono ricordati tre “amici” della società garfagnina scomparsi recentemente, Luciano Ferini, Leonardo Valdrighi e Ivano Nardi

domenica, 13 gennaio 2019, 16:54

Il GhivizzanoBorgo interrompe la mini “emorragia” di due sconfitte di fila impattando per 1-1, a Virga ha risposto il solito Ortolini, contro un buon Viareggio che non ha risentito del traumatico, in virtù dell’ottimo momento di forma dei bianconeri, avvicendamento in panchina tra Luigi Pagliuca e Aiello