Sport



GhiviBorgo stende il Seravezza e riconquista il primo posto

mercoledì, 16 gennaio 2019, 16:54

di michele masotti

2-0

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti (68’ Lecceti), Dell’Orfanello, Marino, Maccabruni, Diana, Ghini, Nolè (62’ Tagliavacche), Ortolini, Frugoli (89’ Paccagnini) e Chianese (37’Remorini) A disposizione: Petroni, Gargano, Marigliani, Presicci e Nottoli Allenatore: Guido Pagliuca

SeravezzaPozzi: Cavagnaro, Borgia, Podestà, Granaiola, Parenti (87’ Dell’Amico), Fiale, Bedini, Bortoletti, Pegollo, Grassi e Bongiorni (93’ Sorrentino) A disposizione: Pietra, Szabo, Ramacciotti, Nelli e Buffa Allenatore: Walter Vangioni

Arbitro: Alessandro Munerati di Rovigo (Assistenti Venuti di Valdarno e Toce di Firenze)

Marcatore: 57’ Remorini e 89’ Paccagnini

Note: Espulsi al 75’ Marino per doppia ammonizione e al 80’ Bedini per comportamento scorretto. Ammoniti Remorini, Nolè, Ghini e Grassi.

Nel pomeriggio delle prime volte, Remorini e Paccagnini erano ancora a secco di gol con la maglia biancorosso in questo torneo, il GhiviBorgo ritrova sia la vittoria, assente da tre turni, che il primo posto grazie alla contemporanea e rovinosa caduta del Tuttocuoio, travolto per 4-1 dal pericolante Scandicci. Le buone notizie per la squadra di Pagliuca non terminano qui perché nessuna delle inseguitrici ha ottenuto l’intera posta in palio nei rispettivi match: Pianese e Ponsacco hanno impattato sullo 0-0, pari esterno per il S. Donato Tavernelle mentre è addirittura è andato peggio al Montevarchi, uscito con le ossa rotte dalla sfida di Camaiore contro il Viareggio.

Fatta eccezione per Romiti, mister Pagliuca può finalmente contare su tutta la propria rosa. Barsotti recupera in extremis e torna ad occupare il suo posto come laterale destro della difesa biancorossa. Maglie da titolari anche per il rientrante Frugoli, si accomoda in panchina Remorini, e capitan Nolè che forma la mediana assieme agli intoccabili Marino e Ghini. Per il primo match dell’era post Rodriguez, il Seravezza si mette a specchio dei locali, proponendo un 4-3-1-2 dove Parenti che rileva lo squalificato Syku: accanto a lui l’highlander Lorenzo Fiale, classe 1977. Al posto dell’attaccante cubano, capocannoniere del torneo con 19 gol e approdato nella Serie C portoghese all’Olhanense, Vangioni schiera una classica prima punta come Pegollo insieme al baby Bongiorni. Alle loro spalle viene riportato nel suo ruolo Grassi impiegato, con ottimi risultati, da regista davanti alla difesa nelle sue prime uscite con la maglia versiliese.

È proprio degli ospiti il primo sussulto del derby del “Mannucci”, con la conclusione da fuori area di Bortoletti prontamente deviato in corner da Sottoriva. Azione fotocopia al 29’: anche in questa circostanza il numero uno dei “colchoneros” della Media Valle respinge il tentativo del mediano ex Ponsacco. Sono gli unici guizzi di un primo tempo decisamente avaro di occasioni, con le contendenti che lottano prevalentemente in mezzo al campo. Probabilmente il giocare su di un terreno in sintetico deve essere ancora assorbito da GhiviBorgo e Seravezza, entrambe abituate a dei campi in erba naturale. Al minuto numero trentasette un problema muscolare costringe Elia Chianese ad alzare bandiera bianca. Il fantasista biancorossa viene sostituito da Remorini.

Secondi quarantacinque minuti di gioco che sono decisamente più vibranti rispetto alla frazione iniziale. Parte forte il Seravezza al 54’ con Bongiorni che spedisce di poco a lato una favorevole chance. La più famosa regola non scritta del calcio, “gol sbagliato, gol subito”, si materializza puntualmente tre giri di lancette dopo. Autore del vantaggio del GhiviBorgo è Matteo Remorini, abile nel calciare direttamente in porta una punizione dalla trequarti che sorprende Cavagnaro. Match che si incattivisce e nel giro di cinque minuti fioccano due cartellini rossi, uno per parte. Dapprima finisce anzitempo sotto la doccia per somma di ammonizioni il mediano locale Marino, seguito all’80’ dal giovane Bedini. Nel finale il GhiviBorgo sfiora il punto della tranquillità in due occasioni: se nel caso di Frugoli, solo davanti a Cavagnaro, si può parlare di clamorosa occasione gettata alle ortiche, la rovesciata di Ortolini finisce per un soffio fuori. Al 89’ ci pensa il subentrato Paccagnini a chiudere la contesa finalizzando un contropiede.

Il tour de force biancorosso si concluderà domenica a Ponte a Egola nella super sfida contro il Tuttocuoio, la più diretta inseguitrice dei ragazzi di Guido Pagliuca. Impegno interno, invece, per il Seravezza che riceverà al “Buonriposo” l’Aquila Montevarchi