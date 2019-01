Sport



Gp Apuane chiamato alla prima prova regionale di cross

venerdì, 25 gennaio 2019, 13:17

Domenica 27 gennaio, nella cornice di Campi Bisenzio, si svolgerà la prima prova dei campionati regionali di società di corsa campestre. La squadra del presidente Graziano Poli cercherà di confermare il dominio regionale per l’ottavo anno consecutivo, per questo verranno schierati i migliori atleti assoluti a disposizione: il campione italiano di maratona Alessio Terrasi, Alessandro Brancato (reduce dall’ottima prova in maratona di Valencia con il record personale di 2h17’58’’), Luca Tocco, Alessandro Patrucco, Rocco Pezzuto, GIacomo Verona, Andrea Cavallini, Roberto Gianni e i nuovi acquisti Mattia Scalas, Emanuele Fadda, Juri Mazzei, Daniele Sandroni e Alessandro Rescigno. Particolare interesse anche per la prova Juniores dove farà il proprio debutto Ivan Antibo, nipote di Salvatore Antibo, conterraneo di Alessio Terrasi e chiamato a una prova in grande stile.