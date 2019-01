Sport



Gp Apuane, ottimi Mazzei e Rescigno su strada

lunedì, 21 gennaio 2019, 12:54

Ottimo weekend di gare e di podi per il GP Parco Alpi Apuane in vista del primo appuntamento stagionale. Questa infatti è la settimana che precede domenica 27 gennaio la prima giornata della fase regionale dei campionati di società assoluti di corsa campestre, dove la squadra di Graziano Poli cerca l’ottavo titolo consecutivo.



Sabato 19 gennaio, a Prato, alla terza prova di corsa campestre CSI, ottima prova per Andrea Cavallini che ha conquistato il bronzo di categoria e il quarto posto assoluto e altre buone prove sono arrivate da Roberto Gianni, Luca Lombardi e Francesco Frediani; Domenica 20 Gennaio, a Nicolosi, sulla distanza di corsa campestre, ottima vittoria assoluta per Alessandro Brancato; a Canegrate, sempre in ambito di corsa campestre, ottimo bronzo assoluto per Luca Tocco; a Montecatini, alla seconda edizione della “Montecatini Halfmarathon”, ottimo argento assoluto per Marco Mazzei (a soli cinque secondi dall’oro) e ottime prove per Giorgio Davini (12 assoluto), Adriano Mattei (13 assoluto), Marco Paolini (15 assoluto), Michelangelo Fanani (36 assoluto) e Paola Lazzini (13 assoluta); a Siena, al Trail “Sulle orme di Sigerico”, bella prova di Roberto Ria che ha conquistato il quinto posto assoluto; al Mugello, alla “Mugello G.P. Run”, ottima prova per il nuovo acquisto Daniele Sandroni (9 assoluto) e buone prove per Marco Gerbi e Federico Giannini; a Modena, alla “Corri con Gianni”, ottimo argento assoluto per Alessandro Rescigno; a Sesto Fiorentino, al “Trofeo Big Mat Palastreto”, buone prove per Emanuele Andreuccetti e Ludmillo Dal Lago; a Borgotaro, al “Winter Trail del Parco”, belle prove per Franco Cusinato, Marco Matteucci, Barbara De Martis e Roberto Formai. Appuntamento adesso per Domenica 27 Gennaio, in quel di Campi Bisenzio, dove la squadra biancoverde chiamata a confermarsi come dominatrice regionale di corsa campestre.