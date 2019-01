Sport



Gp Apuane straripante a Campi Bisenzio: ipotecato l’ottavo titolo regionale di corsa campestre

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:29

di michele masotti

Nella prima tappa del campionato toscano di corsa i sette volte campioni del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane- Team Ecoverde, imbattuti dal 2012, hanno ipotecato il titolo 2019 grazie ad una collettiva prestazione monstre sui prati di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Il tracciato fiorentino si è dimostrato abbastanza semplice, con i 10 km da percorrere quasi completamente pianeggianti e con il terreno che non ha risentito delle rigide temperature. Erano ben 157 gli atleti al via di una gara di più alto livello che ci siano in ambito toscano.

Dopo una prima fase di schermaglie, la corsa ha vissuto un’importante momento di svolta quando, nel secondo dei cinque giri previsti, il campione italiano di maratona e portabandiera del GP Parco Alpi Apuane Alessio Terrasi ha iniziato quella fuga che si sarebbe rivelata decisiva. Anche a se a distanza considerevole, a seguirlo sono stati i compagni di squadra Alessandro Brancato e Luca Tocco, in un tripudio bianco verde che già metteva in chiaro le ambizioni della società del presidente Graziano Poli. Podio, dunque, tutto di marca Parco Alpi Apuane: Terrasi si è imposto con 37’’ su Brancato mentre al terzo posto si è piazzato Tocco. Il poker bianco verde è stato calato dal bravissimo ventiseienne Giacomo Verona. I primi “umani” che si sono piazzati alle spalle dello squadrone garfagnino sono stati, in rigoroso ordine di graduatoria, Daniele Del Nista (Virtus Lucca), Hicham Midar (La Galla Pontedera), Massimo Mei (Atl. Castello) e Adriano Curanovich (Podistica Castelfranchese). Utili prestazioni in chiave classifica per società, sono arrivate dal giovane Alessandro Patrucco (14°), dal veterano Stefano Simi (21°), Emanuele Fadda (23°) e Rocco Pezzuto (27°). Piazzamenti pesanti per far sì che il divario tra il GP Parco Alpi Apuane e le inseguitrici aumentasse il divario di punti con le principali rivali.

Il contributo alla causa bianco verde è stato fornito anche da Juri Mazzei, Alessandro Rescigno, Andrea Cavallini, Marco Bonacchi, Dario Anaclerio, Daniele Sandroni, Roberto Gianni e Mattia Scalas, Daniele D’Andrea, Mimmo Marino, Adriano Mattei, Andrea Massari, Luca Lombardi, Rossano Fanani, Marco Barbi, Emanuele Andreuccetti e Giuseppe Canale. Da sottolineare la bella prova del neoacquisto Ivan Antibo, capace di piazzarsi 4° nella categoria riservata agli Juniores. Venendo alla classifica i bianco verdi, come detto, hanno già posto una serie ipoteca sul titolo grazie ai soli 6 punti ottenuti, precendo gli storici rivali dell’Atletica Castello 30 punti e La Galla Pontedera (52 punti) che occupa il gradino più basso del podio. Appuntamento per la seconda e ultima tappa domenica 24 febbraio a Empoli, dove i giochi saranno definitivamente chiusi.