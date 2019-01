Sport



Gs Orecchiella, Mugno e Giusti conquistano i primi podi del 2019

venerdì, 25 gennaio 2019, 09:15

Sta entrando nel vivo l’attività agonistica della stagione 2019, con le corse campestri, in attesa degli assoluti toscani. Vari appuntamenti nel mese di gennaio, con i portacolori del GS Orecchiella Garfagnana protagonisti su più fronti.

A Lucca, nel fantastico scenario dei prati adiacenti alla mura urbane, ottimamente organizzati dalla Virtus CR di Lucca si sono disputati i campionati regionali assoluti e giovanili di cross a staffetta: il G.S. Orecchiella Garfagnana ha schierato due squadre, con ottimi riscontri sia al femminile che al maschile. Il team delle ragazze, composto nell’ordine di frazione da Simona Sardi, Irene Virgili, Annalauro Mugno e Simona Prunea ha concluso con un buon quarto posto assoluto, Bene anche i ragazzi, in un contesto di altissimo livello: i giovanissimi Mattia Della Maggiora, Filippo Rovai, Girma Castelli e Michael Luongo hanno chiuso al 18° posto assoluto, proseguendo così nel percorso di crescita.

Anche nelle prove di cross organizzate dal C.S.I. disputate a Santonuovo (PT) e a Prato belle prestazioni per gli atleti garfagnini. A Santonuovo, nella categoria Amatori AM 4° posto per Marco Guerrucci e 27° Luca Borelli. Tra gli Amatori BM 17° Stefano Lander. Tra i Senior M 4° posto per Federico Matteoni. A Prato Sul podio Girma Castelli, 2° assoluto tra i Senior, e Marco Guerrucci, 2° tra gli Amatori A. Tra i Senior 9° posto per Mattia Della Maggiora e 12° per Filippo Fiorini. Tra gli Amatori A 14° Fabio Malus e 21° Luca Borelli. Tra gli Amatori B 9° Stefano Lander e tra le Amatori B 9° Mirta Cappelli.

Nelle gare su strada G.S. Orecchiella di scena a Campi Bisenzio, nel tradizionale Trofeo Sanmartinese, giunto alla 38° edizione. Grande protagonista Simone Pierotti, che ha sfiorato il podio: alla fine è 4° assoluto con il tempo di 55:36. Bene anche gli altri: 13° Gabriele Bacci 57:37 e 49° Daniele Giusti 1:01:09.

Nell’ormai classico appuntamento con il Trofeo Big Mat di Palastreto subito grande protagonista Annalaura Mugno, seconda assoluta; bene anche Melania Raffaetà, 7^, e Luciana Aresu 2^ nella cateoria Veterane.

Primo podio in maglia biancoceleste per il neo arrivato Daniele Giusti, 3° di categoria al Trail Sulle Orme di Sigerico a Monteriggioni in provincia di Siena, sulla impegnativa distanza di 19 km, chiusa in 1h 26:13.

Sempre a gennaio prima mezza maratona della stagione e buon debutto per lo specialista Simone Pierotti, 8° assoluto alla Montecatini Half Marathon, con il tempo di 1:19:48, ottenuto su un percorso nervoso. Bene anche Manuel Mancini 113° al traguardo, e Luca Gabbanini 9° tra i Veterani.

Alla Mugello GP Run edizione 2019 infine 189° Stefano Del Prete e 208° Vincenzo Zaccuri.