Il Castelnuovo di scena a Grosseto, nella tana del Grifone

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:10

Riparte in gran spolvero la stagione 2019 per la Atletica Virtus che, dopo la pausa natalizia, torna a mordere le piste dell’Asics AFM Stadium di Firenze conquistando medaglie e conferme importanti. Straordinarie come sempre Idea Pieroni ed Elisa Naldi che nei salti si confermano il perno della squadra femminile biancoceleste,...

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:08

La Folgore Piano della Rocca espugna il "Gino Bozzi" di Firenze vincendo 3-2 e si qualifica (in virtù della regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta) per le semifinali del campionato regionale Aics, eliminando i padroni di casa e campioni uscenti del San Frediano Calcio

giovedì, 17 gennaio 2019, 18:01

Di seguito riportiamo i ringraziamenti da parte della società Virtus Camporgiano, squadra militante in seconda categoria girone C, ai due allenatori Rossi e Parmigiani che si sono dimessi lunedì sera

giovedì, 17 gennaio 2019, 14:41

Dopo il fulmine a ciel sereno di lunedì sera quando Roberto Rossi si è dimesso dalla panchina della Virtus Camporgiano, tale società si è subito messa in moto e proprio in questi minuti è arrivata l'ufficialità che la squadra, militante in seconda categoria girone C, sarà affidata al mister Roberto...

mercoledì, 16 gennaio 2019, 16:54

Nel pomeriggio delle prime volte, Remorini e Paccagnini erano ancora a secco di gol con la maglia biancorosso in questo torneo, il GhiviBorgo ritrova sia la vittoria, assente da tre turni, che il primo posto grazie alla contemporanea e rovinosa caduta del Tuttocuoio, travolto per 4-1 dal pericolante Scandicci

martedì, 15 gennaio 2019, 20:38

E' una serata storica, quella che si appresta a vivere la Folgore Piano della Rocca, formazione che prende parte al campionato provinciale di Seconda Serie "Dilettanti" dell'Aics di Lucca