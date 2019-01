Sport



Il Castelnuovo regge un tempo prima di cedere alla forza del Grosseto

domenica, 20 gennaio 2019, 20:08

di simone pierotti

2-0

GROSSETO: Nunziatini, Cantore (43’ s.t. Bianchi), Sabatini, Cretella, Ciolli, Gorelli, Fratini (32’ s.t. Luci), Zagaglioni (15’ s.t. Camilli), Andreotti (10’ s.t. Molinari), Boccardi (38’ s.t. Pierangioli), Vanni A disp.: Cipolloni, Lepri, Del Nero, Pizzuto, All.: Magrini

CASTELNUOVO: Leon, Giusti (33’ s.t. Marchetti), Inglese, Ceciarini, Leshi, Pieroni, Filippi, Cecchini, Martinelli (15’ s.t. Durodola), Gori, El Hadoui A disp.: Levrini, Da Prato, Turri, Micchi M, Bachini, Micchi L, Bosi All.: Contadini

Arbitro: Giacomo Ravara di Valdarno

Marcatori: 15’ s.t. Boccardi, 30’ s.t. Vanni

Note: Ammoniti Zagaglioni, El Hadoui, Sabatini, Durodola, Luci

La trasferta di Grosseto rappresentava uno scoglio arduo per la squadra di Riccardo Contadini, contro una squadra che aveva assolutamente bisogno della vittoria di fronte al pubblico amico per superare lo shock della sconfitta rimediata contro il Vorno. Una gara difficile ma alla quale i gialloblu si presentavano con la tranquillità di chi ha poco da perdere e tutto da guadagnare, vista la buona posizione di classifica. Ne è venuta fuori una partita all’attacco da parte dei locali, con il Castelnuovo che ha cercato di contenere. Missione compiuta nel solo primo tempo, poi la superiorità della capolista è venuta fuori.

Primo squillo al 6’ del primo tempo con un colpo di testa alto di Vanni, l’ultimo acquisto tra i “torelli”. All’11’ Gorelli anticipa tutti di testa, quindi confeziona una palombella che si deposita sulla parte alte della rete. Al 14’ prima azione del Castelnuovo con rovesciata dal limite di Gori, blocca Nunziatini. Al 15’ Boccardi conclude alto. Al 24’ passaggio aereo di Fratini, torre di Andreotti per Vanni, tiro bloccato da Leon. Al 25’ Boccardi crossa dalla sinistra, volo di Vanni nell’area piccola con colpo di testa finale, alto.

Al 39’ ottima occasione per i gialloblu: Gori conclude da lontano, respinge Nunziatini, riprende Filippi che sfiora il palo. Il Grosseto tira un sospiro di sollievo. La ripresa vede una partita diversa e si sblocca quasi subito. Al 15’ bella azione di Cretella sulla fascia, palla nel mezzo e Boccardi finalizza in rete. Reagisce il Castelnuovo, al 18′ Nunziatini allontana d’istinto una punizione di Durodola. Al 26’ conclusione di Cretella dal limite, la palla sfiora il palo. Al 30’ raddoppio del Grosseto con Vanni che risolve in mischia su azione di corner di Camilli. Nel finale tiri insidiosi prima di Filippi poi di Molinari. Finisce 2-0 per i padroni di casa che difendono così il primo posto in classifica. Per il Castelnuovo una sconfitta indolore ma adesso c’è da pensare ad un nuovo big match, contro il Fucecchio, seconda forza del campionato.