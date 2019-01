Il Castelnuovo tessera il giovane centrocampista Adugna Bachini dalla Lucchese

Altri articoli in Sport

giovedì, 10 gennaio 2019, 09:24

L'equipaggio della Mediavalle si assicura la vittoria nel confronto promosso dall'ente automobilistico provinciale. Un'edizione da record in termini di adesioni, quella conclusa sull'asfalto del Rally Il Ciocchetto, atto finale di una programmazione che ha posto la serie al centro dell'interesse nazionale.

mercoledì, 9 gennaio 2019, 14:41

Le influenze che hanno colpito le atlete del Barga, oltre all'infortunio della palleggiatrice Vanni, hanno messo la coach Dini in emergenza, costringendola ad attingere forze nuove dalla formazione under 14

martedì, 8 gennaio 2019, 15:27

Uno degli allenatori più vincenti della Valle del Serchio, reduce da qualche mese di inattività dopo i due anni di Fornoli, è pronto per intraprendere una nuova avventura. Stiamo parlando di Alan Rennuci, anglo-barghigiano, che vuole riprendere un discorso interrotto qualche mese dopo 22 ininterrotti

martedì, 8 gennaio 2019, 13:00

Dirigenza del GP Parco Alpi Apuane scoppiettante come sempre e che sta animando il mercato toscano dell'atletica leggera: è suo il colpo che ha portato un ragazzo siciliano in Piazza Umberto a Castelnuovo Garfagnana. Il ragazzo si chiama Ivan e porta un cognome importante: Antibo

lunedì, 7 gennaio 2019, 15:39

Inizio di stagione scoppiettante per i colori del G.S. Orecchiella. Alla Crono Caserana sfiorato l’en plein sul podio femminile grazie alla vittoria di Simona Prunea davanti a Simona Carradossi; quarto posto per Gianfranca Secci e 6° posto per la nuova attivata Nicoletta Menozzi

lunedì, 7 gennaio 2019, 09:21

Domenica 6 gennaio, in prima mattina, Stefano Simi, passato quest’anno nella categoria Veterani, ha imposto il proprio sigillo sulla gara SM45 – 50 dei prati di Legnano: una condotta di gara esemplare, partito nel terzetto di testa, diventato duetto alla fine del primo giro