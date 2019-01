Sport



Il River Pieve acciuffa nel finale il Don Bosco Fossone

domenica, 13 gennaio 2019, 18:35

di michele masotti

1-1

Don Bosco Fossone: Tognoni, Citro, Burchielli, Capitani, Bertagnini, Stabile, Manfredi (85’ Micheli), Franchi, Ceccarelli, Musetti (69’ Donati) e Basciu A disposizione: Stagnari, Antonelli e Tosi Allenatore: Massimiliano Incerti

River Pieve: Papeschi, Giannotti, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana, Satti, Vitelli (91’ Catalini), Haoudi, Di Salvatore e Maggi A disposizione: Mirco Micchi, Turri, Vignale, Condè, Lorenzo Micchi e Cristea Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Biagi di Pisa

Marcatori: 31’ Manfredi e 87’ Vitelli

Note: al 50’ Tognoni ha parato un calcio di rigore a Di Salvatore

Esce il segno X sulla ruota di Fossone dove è andato in scena l’atteso confronto tra il Don Bosco e il River Pieve, rispettivamente la seconda e quarta forza di questo girone A di Prima Categoria. Uno spunto di Vitelli ha permesso ai “missionarios” della Garfagnana di allungare a cinque la serie di risultati utili e di consolidare la propria posizione all’interno della griglia play-off. Occasione persa, invece, per la squadra di Incerti che non ha saputo approfittare del pareggio esterno della capolista Serricciolo per dimezzare il ritardo dalla vetta. Bella prova di carattere da parte della squadra di Edoardo Micchi nel terzo confronto stagionale tra le contendenti odierne.

Il Don Bosco Fossone si è confermata come una formazione esperta, solida e difficile da superare. Specialmente il reparto offensivo, formato da interpreti come Musetti, Basciu e Manfredi, ha pochi rivali in categoria. Mister Micchi sceglie la strada della continuità e conferma per dieci undicesimi la formazione che ha sbancato una settimana fa Saltocchio. Haoudi, scontato il turno di squalifica, ritrova il suo posto da titolare nell’ormai consueto 3-5-2.

Al 5’ subito una bella combinazione tra Di Salvatore e lo stesso Haoudi con il tiro di quest’ultimo, arrivato davanti a Tognoni, che finisce di un soffio fuori. La replica dei padroni di casa giunge a stretta giro di posta con il colpo di testa di Ceccarelli, terminato a lato, e con la grande parata di Papeschi sulla conclusione di Musetti. I ragazzi di Incerti trovano il punto del momentaneo 1-0 al minuto numero trentuno con l’impeccabile punizione di Manfredi. Ospiti sfortunati proprio sulla “sirena” del primo tempo con Maggi che, dopo essersi visto respingere il primo tentativo da Tognoni, colpisce il palo sul successivo tap-in. La ripresa assume, sin dai primi scambi, i connotati dell’assedio alla porta del Don Bosco Fossone.

Al 50’ Di Salvatore si è visto parare un calcio di rigore dall’estremo difensore massese. Tognoni diventa il protagonista assoluto del pomeriggio dicendo di no a Angeli, Satti e Haoudi. Il numero uno di Incerti capitola, però, al 87’, quando Vitelli corregge in rete una respinta sul primo tentativo portato da Di Salvatore.

Nella seconda giornata di ritorno, altro big match per il River Pieve: al “Nardini” salirà il Tau Calcio, terza della classe con 31 punti, quattro in più di Satti e compagni. Impegno insidioso anche per il Don Bosco Fossone, di scena in casa della matricola Forte dei Marmi 2015