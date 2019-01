Sport



Ivan Antibo al GP Parco Alpi Apuane

martedì, 8 gennaio 2019, 13:00

Dirigenza del GP Parco Alpi Apuane scoppiettante come sempre e che sta animando il mercato toscano dell'atletica leggera: è suo il colpo che ha portato un ragazzo siciliano in Piazza Umberto a Castelnuovo Garfagnana. Il ragazzo si chiama Ivan e porta un cognome importante: Antibo. Nipote di Salvatore (la “gazzella di Altofonte”, argento olimpico a Seul 1988 e più volte oro mondiale ed europeo), il giovane mezzofondista ha fatto vedere cose positive che hanno fatto interessare a lui la società biancoverde. Categoria Juniores per il siciliano nato il 25 Aprile 2001 che è compaesano di Alessio Terrasi, pilastro della squadra assoluta garfagnina e campione italiano di maratona a Ravenna 2018.