La Folgore Piano della Rocca a Firenze in cerca di un'impresa

martedì, 15 gennaio 2019, 12:41

Tempo di corsa campestre, in attesa degli imminenti assoluti regionali. A Lucca si sono disputati i campionati di staffette, con il G.S. Orecchiella Garfagnana che ha schierato due squadre. Il team femminile, composta da Simona Sardi, Irene Virgili, Annalauro Mugno e Simona Prunea ha concluso con un ottimo quarto posto

martedì, 15 gennaio 2019, 08:38

Vince la prima divisione, contro Monsummano, che sabato sarà impegnata fuori casa contro l'Aglianese. Vince anche l'under 16, mentre perde l'under 14

lunedì, 14 gennaio 2019, 21:06

Fulmine a ciel sereno in casa Virtus Camporgiano, squadra militante in seconda categoria girone C, dove poche ore fa si è dimesso l'allenatore Roberto Rossi che sedeva in tale panchina dalla stagione 2017/2018

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:13

Prima giornata di ritorno del campionato U.I.S.P. della Garfagnana senza scossoni in alta classifica. Spreca una grande occasione il Capriola Poggio che non va oltre il pareggio (1-1) in casa contro il Cerretoli e manca l’allungo in classifica

lunedì, 14 gennaio 2019, 10:44

Gp Parco Alpi Apuane sugli scudi ancora una volta: anche domenica 13 gennaio il sodalizio garfagnino è stato protagonista delle gare alle quali i propri portacolori hanno partecipato

domenica, 13 gennaio 2019, 21:20

GhiviBorgo-Seravezza, la partita più interessante della 20^ giornata e in programma mercoledì 16 gennaio alle ore 14.30, si disputerà sul sintetico del “Mannucci” di Pontedera. È questa la novità comunicata da una nota diramata nel pomeriggio dal club biancorosso