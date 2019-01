Sport



Paolo Andreucci lascia il C.I.R.: sarà coach e testimonial di Peugeot Italia

giovedì, 31 gennaio 2019, 18:22

di simone pierotti

La notizia era nell’aria ma solo adesso è divenuta ufficiale: Paolo Andreucci non sarà al via del C.I.R. 2019. A 53 anni il pilota garfagnino non ha ceduto alle sirene di Skoda e di Dp Autosport e rimarrà nell’orbita di Peugeot Italia. Non gareggerà nel campionato italiano ma diventa coach, testimonial e ambasciatore della casa automobilistica.

Probabilmente al suo fianco ci sarà ancora Anna Andreussi, con cui disputerà delle gare-spot e lavorerà al lancio della nuova Peugeot 208 Turbo che arriverà nel 2020. Il campione castelnuovese lascia da vincitore, essendosi aggiudicato il titolo 2018, l’undicesimo di una grande carriera (2001, 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018). Paolo proseguirà anche a ricoprire il ruolo di direttore tecnico del nuovo centro tecnico federale del Ciocco.