Sport



Partita romanzesca a Gorfigliano: i Diavoli Neri tornano al successo e si rilanciano

lunedì, 21 gennaio 2019, 00:09

di michele masotti

4-3

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Bonini, Gianluca Cassettai (80’ Coli), Pennucci, Biagiotti, Del Giudice, Alfredini, Crudeli, Pellegrinotti, Alessandro Cassettai e Morelli A disposizione: Vanni, Venanzi, Fusco, Ivano Orsi e Gori Allenatore: Gabriele Zuddas

Staffoli: Cintolesi, Del Vita (85’ Bandoni), Di Mauro, Saviozzi, Filidei, Sichi, Paolieri (80’Orsucci), Michetti, Petroni (63’ Covato), Cesari e Giannetti (89’ Carrara) A disposizione: Vannoli, Pagni, Guagliardo, Bozzolini e Nacci Allenatore: Tiziano Bizzarri

Arbitro: Barretta di Pistoia

Marcatori: 14’ Petroni, 39’ e 75’ Michetti, 51’ Biagiotti, 68’ Del Giudice e Crudeli al 77’ e al 94’

Successo in rimonta e di straordinaria importanza per i Diavoli Neri Gorfigliano che interrompono un digiuno dai tre punti lungo otto partite e rilancia le proprie quotazioni nella corsa alla salvezza diretta. Il 4-3 sullo Staffoli, incapace di gestire lo 0-2 con cui era andato all’intervallo, potrebbe essere la svolta per la squadra di Zuddas, che anche oggi ha dovuto fare i conti con alcune assenze importanti. Continua il campionato deludente della compagine pisana: partiti con l’obiettivo di lottare per i vertici della classifica, i ragazzi di Bizzari si trovano più vicini ai play-out che alla zona degli spareggi promozione.

Privo di Manfredi, Diego Orsi e Della Croce, il team dell’alta Garfagnana incassa il forfait nel riscaldamento di Fusco. Difesa dunque inedita per Zuddas: Bonini e Alfredini sono i terzini mentre come centrali vengono adattati Pennucci e Gianluca Cassettai. Smaltito l’infortunio, Biagiotti trova una maglia da titolare a centrocampo. È lo Staffoli a partire meglio, andando vicino al gol con una girata sporca di Sichi.

Al decimo Pellegrinotti di testa non inquadra la porta sul cross di Alessandro Cassettai. Quattro minuti dopo, sugli sviluppi di un corner di Saviozzi, Petroni gira in porta il punto del vantaggio di marca ospite. Gara che vive di continue fiammate. Al 19’ ci vuole un grande intervento di Carvajal per negare il raddoppio a Cesari. Ancora più ghiotta è l’occasione fallita da Del Giudice, che spara alto il tentativo di tap in dopo la bella parata di Cintolesi su Regoli. L’ala garfagnina avrà modo di rifarsi nella ripresa. Nel finale, e nuovamente su sviluppi di un corner, Michetti punisce un errato rinvio della difesa locale. Sotto di due reti e con una situazione di classifica che si fa sempre più complicata, i Diavoli Neri Gorfigliano sono bravi a non demordere e capovolgono completamente il punteggio nella ripresa.

Al 51’ una conclusione di Biagiotti non lascia scampo all’ex portiere del Villa Basilica. 2-2 che giunge al minuto numero sessantotto con una bella giocata di Del Giudice. Con il passare dei minuti il campo si fa sempre più pesanti, rendendo più difficile per i ventidue in campo la possibilità di fraseggiare. Al 75’ ancora Michetti approfitta di un rinvio sbagliato di Pennucci per siglare il momentaneo 2-3. Tempo due minuti e i locali ristabiliscono la parità con Crudeli, il più lesto di tutti a ribadire in rete un miracolo di Cintolesi sul colpo di testa all’indietro di Di Mauro. Pennucci e compagni non si accontentano del pari e vengono premiati in pieno recupero. Precisa pennellata di Alfredini per Crudeli che anticipa l’estremo difensore ospite e consegna la sesta vittoria stagionale ai padroni di casa.

Nel prossimo turno i Diavoli Neri saranno impegnati sul sintetico del “Cavanis” di Capezzano in casa di una formazione alla ricerca di un posto nei play-off.