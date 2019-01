Sport



Piccole Aquile del GS Orecchiella protagoniste nel campionato provinciale di corsa campestre

venerdì, 25 gennaio 2019, 10:03

Domenica scorsa si sono disputati al campo Tori di Marignana di Camaiore i campionati provinciali di corsa campestre riservati alle categorie giovanili.

Non poteva mancare a questo importante appuntamento la compagine delle Piccole Aquile del GS Orecchiella Garfagnana, guidata dal tecnico Luigi Bertolini e dal dirigente Adolfo Micchi.

A partire della 10 si sono susseguite le gare delle varie categorie, ragazzi/ragazze, cadetti/cadette ed esoerdienti, con lo spettacolo dei giovani impegnati a confrontarsi su un terreno reso pesante dalla pioggia dei giorni precedenti.

Nella categoria Esordienti B, bellissima gara e vittoria per Federico Pennacchi, e ottimo quinto posto per Sergio Turriani, entrambi classe 2010; nella categoria Esoridienti A (nati nel 2008) buon settimo posto per Leonardo Daddoveri e tredicesimo Damiano Discini (nato nel 2009); al femminile molto bene Monia Grassi, quarta al traguardo nonostante una caduta a causa del terreno fangoso e quinto posto per Rosa Gaddi, entrambe del 2009.

Tra i Ragazzi (nati nel 2006 e 2007) , bel podio con il terzo posto per Augusto Orsi, al primo anno nella categoria; tra le Ragazze, generosissima prova di Rachele Grassi, reduce dall’influenza conquista un buon settimo posto, Dini Alessia è 21^ al traguardo.

Ottima come di consueto l’organizzazione dell’Atletica Camaiore.

Grande soddisfazione per il percorso di crescita di questi giovani, inseriti nel progetto di formazione continua denominato Ragazzi in Gamba, sostenuto dalle famiglie, dalle realtà economiche del territorio e dalle Istituzioni, tra i quali l’ Unione dei Comuni della Garfagnana.