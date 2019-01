Sport



Pieve Fosciana, bella prova nel big match: primo posto sempre -2

domenica, 27 gennaio 2019, 20:50

di michele masotti

1-1

Pecciolese: Carli, Benvenuti, Carlucci, Sireno, Giari, Gentili, Alessandro Remedi, Luca Remedi, Cosi, Guiggi e Fiorentini (80’ Burgalassi) A disposizione: Lazzerini, Merlino, Giachetti, Bonfigli, Giorgi, Rispoli, Miliani e Lami Allenatore: Maurizio Cerasa

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Sarti (90’ Luca Barsanti), Pellegrinetti, Pieri, Biagioni, Gioele Giusti, Umberto Barsanti, Odoardo Giusti (70’ Balducci), Barsotti (66’ Balducci) e Dini A disposizione: Adami, Sesti, Fontanini e Teani Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Borghi di Firenze (Assistenti Andreani di Carrara e Mancini di Livorno)

Marcatori: 73’ Benvenuti e 94’ Lucchesi

Note: Al 26’ Fiorentini ha sbagliato un calcio di rigore. Espulso al 59’ Fiori per proteste. Ammoniti Barsotti, Giole Giusti e Alfredini

Il Pieve Fosciana esce dalla tana della Pecciolese, compagine con una rosa da Eccellenza, con un 1-1 che certifica ulteriormente la grande stagione dei ragazzi di Fiori, team ben organizzato e capace di praticare un calcio piacevole. I biancorossi hanno confermato, ancora una volta, di meritare il terzo posto e di potere ambire, perché no, a lottare per il bersaglio grosso dell’Eccellenza. I biancorossi, dalla loro, hanno l’entusiasmo e la mancanza di pressioni stringenti, a differenza delle rivali, come la stessa Pecciolese, Perignano e Picchi Livorno, compagini di blasone e costruiti con budget decisamente imponenti per la categoria. A 12 giornate dalla fine la graduatoria si fa ancora più corta: Perignano, San Donato, Forcoli e Picchi Livorno pareggiano e così rientra nella corsa al titolo anche il Cascina, corsaro 2-1 a Firenze contro il Lebowsi. Primi sette racchiuse in soli due punti. La Pecciolese di Cerasa, priva di Petracci, ha tratto giovamento dal restyling operato nel mercato invernale: i nerazzurri sono il giusto mix tra forza fisica e tecnica.

Anche nella trasferta pisana Biagioni e compagni hanno dovuto fare i conti con alcune assenze. Agli infortunati Touray, Bacci e Angelini si è aggiunto in mattinata Francesco Piacentini, fermato da un virus influenzale. Nel suo 4-4-2 Fiori decide di alzare a centrocampo Gioele Giusti, lascia Lucchesi come terzino e si affida al tandem d’attacco Odoardo Giusti-Dini. I locali rispondono con il nuovo acquisto Matteo Gentili al centro della difesa, affidando le chiavi della regia a Sireno, tornato in quel di Peccioli dopo i quattro mesi trascorsi a Forcoli. Pecciolese che mette in mostra un possesso che si rivelerà sterile, visto che la retroguardia garfagnina concederà veramente poco. Al 15’ pennellata di Lucchesi dalla destra per la conclusione ravvicinata di Dini che viene respinta con il petto, nei pressi della linea di porta, da capitan Giari. Al 25’ l’incerto Borghi di Firenze concede un generoso penalty ai pisani. Si incarica della trasformazione Fiorentini, altro pezzo pregiato del mercato invernale, che colpisce in pieno la traversa.

Il secondo tempo si apre con una grossa chance per gli ospiti. Gioele Giusti si presenta a tu per tu con Carli ma conclude debolmente. Il portiere locale si guadagna gli applausi smanacciando sopra la traversa una bordata di Barsotti. Al 59’ Fiori, su segnalazione del guardalinee, viene espulso. Nel momento migliore dei biancorossi la Pecciolese trova il gol con Benvenuti che gira in rete di testa una punizione laterale di Sireno. Il Pieve Fosciana, mai domo, si riversa in avanti e impatta il punteggio in pieno recupero. Rapido triangolazione tre Alfredini e Dini, filtrante di quest’ultimo per Lucchesi che scarta Carli e fa 1-1.

Domenica prossima il Pieve Fosciana affronterà al “Guido Angelini” i maremmani del Monterotondo, entità che occupa il penultimo posto della graduatoria.