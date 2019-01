Sport



Pieve Fosciana, finisce a reti bianche la sfida contro il Picchi Livorno: biancorossi a -2 dalla vetta

domenica, 20 gennaio 2019, 18:15

di michele masotti

0-0

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Sarti, Pellegrinetti, Pieri, Biagioni, Sesti, Umberto Barsanti, Odoardo Giusti, Piacentini (65’ Balducci) e Alfredini (75’ Dini) A disposizione: Bertoncini, Gioele Giusti, Luca Barsanti, Maier, Fontanini, Teani e Barsotti Allenatore: Francesco Fiori

Armando Picchi: Malasoma, Imparato, Grossi (46’ Ghelardi), Bartorelli, Cacciò, Felloni, Castagnoli, Balleri, Andolfi, Neri e Bachini (73’ Taddei) A disposizione: Figaro, Pietranera, Lazzerini e Di Batte Allenatore: Nicola Sena

Arbitro: Barone di Pisa (Assistenti Argiola di Pisa e Ballotti di Pistoia)

Note: Ammoniti Balleri, Pieri e Umberto Barsanti. Calci d’angolo 2-1. Recupero 1’ e 3’

Termina senza vincitori né vinti il confronto tra Pieve Fosciana-Armando Picchi Livorno, uno dei big match della seconda giornata di ritorno. Lo 0-0 prodotto dai 93’ del “Guido Angelini” è lo specchio fedeli di una partita equilibrata, dove i rispettivi pacchetti arretrati hanno annichilito gli attacchi avversari. Le occasioni migliori, comunque, sono capitate ai ragazzi di Fiori, che tamponano così la mini striscia di sconfitte consecutive. La compagine biancorossa, anche oggi priva di tre pedine importanti, recupera un punto dalla capolista Perignano, caduta in casa per mano della rinnovata Pecciolese. Le contemporanee cadute di Forcoli e San Donato, travolte da Audace Galluzzo e Urbino Taccola, rendono un rebus difficile da districare la corsa al primo posto. Le prime sei della classe sono racchiuse in soli due punti: si va dai 30 del Perignano, passando per i 29 del San Donato per arrivare ai 28 di Pieve Fosciana, Forcoli e Picchi.

Se nella manovra offensiva continua a mancare quel pizzico di incisività, mister Fiori si è detto soddisfatto della prestazione della sua difesa, quest’oggi priva di Touray, Bacci e Angelini. Non era facile contrastare la velocità dei giovani Andolfi e Neri. Tra le fila degli ospiti, complesso solido e piuttosto esperto, sono da evidenziare le prove dell’esperto Balleri e di capitan Cacciò, difensore con il vizio dei gol. Pieve Fosciana che scende in campo con un 4-3-3: Lucchesi viene abbassato sulla linea dei difensori come terzino destro, Pieri scala al centro, mentre c’è una maglia da titolare per Sesti. In attacco out Malatesta, appiedato per due turni dal giudice sportivo, è Odoardo Giusti ad agire da falso nueve. Il Picchi sale in Garfagnana con un 4-3-1-2 dove Bachini si muove alle spalle di Andolfi e Neri.

Emozioni che latitano nel primo tempo. Tanti sono i lanci lunghi e gli scontri a centrocampo, dove ne esce quasi sempre padrone Barsanti. Il primo squillo giunge al 26’ quando Regoli non ha difficoltà a bloccare il rasoterra di Andolfi. Ben più pericolosi sono i locali al 37’: Lucchesi libera in area di rigore Sesti il cui tiro a centro area viene murato da Imparato. L’ex Castelnuovo crea diversi grattacapi a Grossi, sostituito infatti nell’intervallo. Al minuto numero quaranta un gran destro di Lucchesi da posiziona defilata pizzica la parte della traversa.

Anche nella ripresa le occasioni, esclusivamente di marca garfagnina, sono poche. Il direttore di gara, in diversi frangenti, si dimostra incerto nelle decisioni e rischia di perdere di mano la sfida. Al 72’ un missile dalla distanza su punizione dello specialista Cacciò termina di poco alto. Sette minuti dopo una bella ripartenza orchestrata da Pellegrinetti viene conclusa dal rasoterra di Sesti che si spegne a lato. Nel finale il subentrato Dini, match winner a Livorno, si coordina in una mezza rovesciata mancando, però, l’impatto con la sfera.

Finisce 0-0 con il Pieve Fosciana che porta a quota sette la striscia di risultati utili in casa. Domenica prossima altro big match per Biagioni e compagni, di scena a Peccioli contro la favorita numero per il salto di categoria e autrice di un mercato di riparazione davvero sontuoso.