Punto seconda categoria: il Barga dilaga, Vagli ancora tre punti guidati da Remaschi

domenica, 27 gennaio 2019, 18:13

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 18ª giornata di seconda categoria, girone C, dove la capolista Molazzana ha pareggiato sul campo del Pappiana. Vittorie per Vagli (contro il Pontecosi), Virtus Camporgiano (contro il Corsagna) e Barga. Perdono, invece, Fornoli e Fornaci.

Ora analizziamo dettagliatamente le sei partite delle otto squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Molazzana che, priva di Angelini, Jacopo Ricci e Bresciani, ha pareggiato 2-2 sul campo del Pappiana. Al gol di De Cicco al 12', risponde Manfredi al 37' su punizione. Gli ospiti passano in vantaggio al 47' con Gheri ma i locali trovano il pareggio al 62' con l'autorete di Mattia Bertoncini.

Al terzo posto ma -11 dal secondo San Filippo che, in virtù della regola della forbice, annullerebbe i play-off troviamo il Vagli (out Bertogli e Chiriacó) che ha battuto per 4-1 il Pontecosi (out Bacci, Luti, Lunardi e Diego Marigliani). Per i locali doppietta di Remaschi (al 36' e 41'), Orsetti al 64' e Mori al 86'. Rete della bandiera ospite firmata da Michele Bonini al 92'.

Da segnalare che Remaschi (nella foto) ha raggiunto quota 11 gol in campionato.

Al quarto posto, in coabitazione con il San Giuliano, c'è la Virtus Camporgiano (out Bravi, Sisti e Friz) capace di espugnare il campo del Corsagna (out Mazzei e Castelli). Risultato finale 1-2: 30' Pieroni per i locali, 31' Pellegrinetti e 73' Brugiati per gli ospiti.

In zona salvezza troviamo il Barga (out Motroni e Naji) che ha battuto 6-1 il Massaciuccoli. Reti locali di Marchi al 3' e 46', Ghafouri al 25' e 30', Reti al 40' e Silvestrini al 75'.

In zona play-out ma a +11 sul Pontecosi penultimo troviamo il Fornoli, privo di Dinu, Donati e Ayoub, che ha perso 3-0 sul campo del Luccasette.

Sconfitta anche per il Fornaci, sul campo del Migliarino Vecchiano per 3-1, che rimane a -2 dal Pontecosi. Rete fornacina firmata da Donatelli al 79'.