Punto seconda categoria: il Molazzana vince il derby, il Vagli dilaga contro il Fornaci

domenica, 13 gennaio 2019, 18:29

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 16ª giornata di seconda categoria, girone C, dove le prime due della classe, Molazzana (contro il Pontecosi) e San Filippo, hanno continuato il suo inarrestabile cammino. Tornano alla vittoria Vagli (contro il Fornaci) e Corsagna, pareggio per il Barga e sconfitta invece per Fornoli e Virtus Camporgiano.

Ora analizziamo dettagliatamente le cinque partite delle otto squadre nostrane.

Partiamo, quindi, dall'indiscussa capolista Molazzana (assenti Bresciani, Jacopo Ricci, Tognocchi, Secci e Bolognesi) che tra le proprie mura ha battuto il Pontecosi (out Romei, Guidetti e Canelli e lo squalificato Bacci) con un secco 2-0.

A segno gli attaccanti Manfredi e Tamagnini rispettivamente al 26' e al 52'.

Ricordiamo che gli ospiti, dal 70', sono rimasti in dieci uomini a causa dell'espulsione di Michele Martini Adami e che Sebastian Nelli ha parato un rigore a Lorenzo Marigliani al minuto numero 80.

Al 5º posto ma a -13 dal 2º San Filippo e quindi momentaneamente escluso dai play-off a causa della "regola della forbice" troviamo il Vagli che sul proprio campo ha dilagato contro il Fornaci. Risultato finale 5-1: per i locali 4' Bertogli, 40' e 71' Biggi, 42' Chiriacó e 64' Remaschi mentre per gli ospiti a segno Simonini al 86'. Biggi (nella foto) ha raggiunto quota 14 gol in campionato.

A seguire ed a -1 c'è la Virtus Camporgiano che è stata beffata al 94' sul campo del forte San Filippo.

Risultato finale 2-1: per i locali 40' Garofalo e 94' Islami (17º gol in campionato) mentre per gli ospiti al 57' Franchi.

In risalita e al 8º posto risiede il Corsagna (assenti Castelli, Dinucci e Bigondi) che tra le mura amiche è tornato alla vittoria contro il La Cella. Rete decisiva segnata al 95' da Martinelli.

A +1 dai play-out è salito il Barga (assente Martini) grazie al pareggio, in casa, contro il San Giuliano. Risultato finale 3-3: doppietta di Ghafouri (14º gol in campionato) e rete di Martini per i locali mentre per gli ospiti a segno Puliti, Sbranti e Scivoletto.

In zona play-out ma a +11 dal Pontecosi e quindi momentaneamente salvo c'è il Fornoli (assenti Salotti e Crea) che è caduto sul campo del Pappiana per 3-0 (Di Bianco, Bianco e De Cicco).

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il prossimo turno.