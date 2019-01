Sport



Punto seconda categoria: Virtus tre punti all'ultimo respiro, il Molazzana prova la fuga

domenica, 20 gennaio 2019, 17:44

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 17ª giornata di seconda categoria, girone C, dove la capolista Molazzana (vittoriosa a Fornoli) ha allungato il suo margine di distanza dal secondo San Filippo (+5). Vittorie anche per Vagli, Virtus Camporgiano (contro il Barga) e Corsagna (a Pontecosi) mentre tra le mura amiche perde il fanalino di coda Fornaci.

Ora analizziamo dettagliatamente le cinque partite delle otto squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Molazzana (out Manfredi e Lenzi) capace di inanellare la quinta vittoria di fila sul campo del Fornoli (assenti Donati e Ayoub) con il risultato di 0-2: 20' Angelini e 93' Gheri.

Al quarto posto troviamo il Vagli (assente Tognarelli) vittorioso in trasferta a Massaciuccoli con il risultato di 1-3: per gli ospiti a segno Remaschi x2 e Biggi.

Sotto di un punto c'è La Virtus Camporgiano (assente lo squalificato Rossi) che, in casa contro il Barga (out Mammini e Motroni), ha vinto 2-1: prima Franchi per i locali, pareggio di Marchi per gli ospiti e rete decisiva di Landucci (nella foto) su rigore al 92'.

All'ottavo posto risiede il Corsagna (assenti Mazzei, Bartolomei, Bigondi e Marco Lucchesi), al terzo risultato utile consecutivo, vincente a Pontecosi (assenti Bacci, Michele Martini Adami e Luti). Risultato finale: 1-2 (6' Papera, 77' Joseph Lucchesi e 88' Lorenzo Marigliani).

All'ultimo posto, a -2 dal Pontecosi, troviamo sempre il Fornaci (assenti Donatelli, Santi e Picchi) sconfitto in casa contro il Pappiana.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa e il prossimo turno.