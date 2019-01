Sport



Punto terza categoria: Brucciani fa volare il Gallicano, rinviata "New Team-Castiglione"

sabato, 26 gennaio 2019, 17:26

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 17ª giornata di terza categoria, girone B, dove il Gallicano ha raggiunto al primo posto il Borgo a Mozzano (fermato sul pareggio). Pareggio per il Filecchio mentre sconfitte per Coreglia e Virtus Robur Castelnuovo. Rinviata per campo impraticabile (causa neve) la partita fra New Team e Atletico Castiglione che si disputerà mercoledì 6 febbraio alle 15.

Ora analizziamo dettagliatamente le cinque partite delle cinque squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Borgo a Mozzano (assenti Piacentini, Francesco Amidei, Paini e Lunardi) fermata sul 1-1 nel terreno dell'ultima in classifica Ligacutiglianese. Barsi a segno per gli ospiti.

A pari punti è salito il Gallicano (assenti Ruocco, Fontana, Angelini e Gaspari) che tra le mura amiche ha sconfitto il San Lorenzo con il risultato di 4-0: 7'-39'-63' Brucciani e 88' Taddei. Da segnalare che Brucciani (nella foto) ha raggiunto quota 14 gol in campionato.

Al quarto posto troviamo il Filecchio (out Andrea Casillo, Balsotti, Passini e Orlandi) che ha pareggiato sul campo della Morianese. Risultato finale 2-2: per gli ospiti 3'-17' Massimo Cardosi e per i locali 92' Puccetti su rigore e 93' Saccone.

Torna alla sconfitta invece il Coreglia (privo di Bacci, Filippo Casci, Togneri, Fabrizio Pierantoni e Beu), sul proprio terreno, contro la Sanvitese con il risultato di 2-3: per i locali 75' Riccardo Biagiotti e 86' Federico Marchetti mentre per gli ospiti 9' Balderi, 10' Menicucci e 80' Galli.

Sconfitta anche per la Virtus Robur Castelnuovo (assenti Baiocchi, Evangelisti, Sorgente e Sidibe), tra l'altro molto pesante, sul terreno dello Spianate. Risultato finale 7-1, a segno Hudu per il "gol della bandiera".

Da segnalare che gli ospiti, sul 3-1, sono rimasti in nove uomini.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il prossimo turno.