Punto terza categoria: il Coreglia ferma il Borgo, torna alla vittoria la Virtus Robur

sabato, 12 gennaio 2019, 17:36

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 15ª giornata di terza categoria, girone B, dove la capolista Borgo a Mozzano ha sorprendentemente impattato contro il Coreglia. Vittorie esterne, invece, per Gallicano e New Team.

Tra le mura amiche non sbagliano Filecchio e Virtus Robur Castelnuovo mentre perde l'Atletico Castiglione.

Ora analizziamo dettagliatamente le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dal Borgo a Mozzano che, come anticipato, ha pareggiato (a reti bianche) sul proprio terreno contro il Coreglia guidato da mister Luigi Caiaffa (assenti Bacci, Beu, Alessio Casci e Samuele Pierantoni).

Accorcia le distanze il Gallicano (out Ruocco, Benedetti, Shehu, Pollacchi e Fontana), ora a -2, vittorioso sul campo della Pieve San Paolo, per 0-2, grazie all'ennesima doppietta di Brucciani.

Al terzo posto troviamo la New Team (priva di Severiano Salotti e Daniele Monelli), anch'essa vittoriosa sul campo del Santanna. Risultato finale 0-2 (12' e 54' Satti).

Di seguito, invece, c'è il Filecchio (out Saisi, Balsotti, Paolo Cardosi e gli squalificati Romiti e Andrea Casillo) capace di battere il San Lorenzo per 3-0 (12' Massimo Cardosi, 15' Paolini e 43' Passini).

A quota 21 punti ed a -6 dai play-off c'è l'Atletico Castiglione (out Panzani e Giuntini) che dopo un grande primo tempo (reti di Martinelli e Diego Tagliasacchi), contro lo Spianate, si fa rimontare e superare nel secondo tempo. Risultato finale 2-3.

Sotto di cinque punti troviamo la Virtus Robur Castelnuovo (out Masotti e Sorgente) che, tra le mura amiche, è tornata alla vittoria contro la Morianese. Risultato finale 4-2 (Hudu, Sanneh, Camara e Mazzanti per i locali e Michelotti e Puccetti per gli ospiti).

Di seguito potrete leggere tutti i risultati, la classifica completa e il prossimo turno di tale girone.