Quarti di Coppa Toscana: la neve fa rinviare River Pieve-Certaldo

mercoledì, 30 gennaio 2019, 16:51

di michele masotti

River Pieve: Mirco Micchi, Giannotti, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana, Satti, Catalini, Haoudi, Di Salvatore e Maggi A disposizione: Papeschi, Turri, Vitelli, Condè, Francesconi, Cristea, Pioli e Loenzo Micchi Allenatore: Edoardo Micchi

Certaldo: Severini, Volpini, Aggravi, Palmiero, Malquori, Pampalone, Ble, Corsi, Dardha, Guarino e D’Urso A disposizone:Taverni, Falorni, Martini, Bartali, Salva, Chiostrini, Ramundo, Cuozzo e Irani Allenatore: Alberto Ramerini

Arbitro: Niccolai di Pistoia

Nulla da fare, come prevedibile vista la nevicata abbattutasi sulla Garfagnana a partire da questa mattina, per il match River Pieve-Certaldo, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Toscana. Singolare il comportamento del direttore di gara, Niccolai della sezione di Pistoia, che ha aspettato le 15.45 per ufficializzare il rinvio, dopo aver computo tre sopralluoghi con i capitani Angeli e Malquori desiderosi, come i loro compagni, di giocare. Un accumulo di ritardo che, con un po’ di buonsenso da parte del fischietto pistoiese, si sarebbe potuto evitare facendo così ripartire subito verso Firenze la compagine di Ramerini, capolista nel girone C di Prima Categoria.

Per provare a disputare regolarmente i custodi del “Nardini” aveva ripulito le linee di centrocampo e di delimitazione del campo. I “milionarios” della Garfagnana ne hanno approfittato per svolgere una seduta di allenamento. Una data buona per il recupero potrebbe essere quello di mercoledì 13 febbraio. Ricordiamo che la vincente di questa sfida affronterà di Colli Marittimi-Manciano, rispettivamente quarta forza del girone D e nona del girone F.