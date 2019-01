Sport



Quinto ko consecutivo per il Cefa

lunedì, 28 gennaio 2019, 14:58

LIBERTAS MONTALE 77

CEFA BASKET 62

Parziali (16-17; 35-31; 58-48)

Montale: Berti 1, Bangale 14, Niccolai 5, Tasselli 2, Gargini, Ngjela 1, Nesi M. 11, Pratesi 13, Nesi I., 2, Bartalini, Panconi 9, Capecchi 19.

Cefa: Galletti 4, Angelini A. 13, Pozzi 3, Bonini 6, Angelini S. 13, Biagioni, Bertolini 7, Guidugli 2, Lana 2, Tardelli 7, Cosimini 4, Masini 1.

Prosegue la crisi di risultati per il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo che inanella la quinta sconfitta consecutiva nel campionato di Promozione. La sconfitta arriva a Montale per 77 a 62 dopo una illusoria buona partenza degli uomini di coach Rocchiccioli. La serie negativa ha fatto precipitare il Cefa in zona playout e il malumore nell’ambiente è evidente vista la buona partenza che aveva illuso potesse essere un altro campionato ricco di soddisfazione. A Montale, inoltre, coach Rocchiccioli ha potuto contare sul rooster praticamente al completo. Insomma, il Cefa deve rialzare subito la testa a partire da venerdì sera quando a Castelnuovo salirà Pistoia. Necessario vincere sia per la classifica che per il morale del gruppo in un 2019 fin qui da cancellare.