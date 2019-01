Sport



River Pieve show al “Nardini”: un poker di reti per schiantare il Tau

domenica, 20 gennaio 2019, 22:44

di michele masotti

4-1

River Pieve: Mirko Micchi, Giannotti, Angeli, Byaze, Tolaini (89’ Turri), Fontana, Satti, Vitelli, Catalini (70’ Condè), Di Salvatore e Maggi (89’ Vignale) A disposizione: Papeschi, Lorenzo Micchi, Francesconi, Cristea e Cipollini, Allenatore: Edoardo Micchi

Tau Calcio Altopascio: Daviddi, Casali, Lunardini (49’ Biggi), Paoletti, Franceschi, Giardini, Michelotti, Vanni Leonardo (75’ Bruni), Tognotti, Sardelli (69’ Donati) e Haoudi (74’ Pieri). A disposizione: Layorgna, Donati, Andrea Vanni, Vannucci, Del Sarto e Lenci. Allenatore: Pietro Cristiani

Arbitro: Celardo di Pontedera

Marcatori: 11’ Vitelli, 25’ Casali, 32’ Catalini, 66’ e 88’ Di Salvatore

Note: Espulsi al 61’ Franceschi per doppia ammonizione e 90’Giardini

Con una prestazione monstre il River Pieve targato Edoardo Micchi schianta il Tau Calcio, si conferma di essere la compagine più in forma del torneo e si candida ad un posto di rilievo nella corsa al primo posto, da stasera distante sette punti dopo il pareggio del Serricciolo. Il 4-1 dei “missionarios” della Garfagnana non ammette repliche e ridimensiona le ambizioni della squadra di Cristiani, sempre terza ma con un solo punto di vantaggio sugli avversari odierni. Per qualità di gioco espressa e per la solidità difensiva oramai acquisita il River può fare la voce grossa in questo girone di ritorno.

Senza lo squalificato Haoudi, Edoardo Micchi punta sul “falso nueve” Catalini per dare supporto a Di Salvatore. Si accomoda in panchina lo “sparviero del gol”, al secolo Alberto Francesconi, attaccante ex Pisa, Livorno e Lucchese tra le altre, tesserato in settimana dal club pievarino. Francesconi che, tra l’altro, aveva allenato per qualche mese il Castelnuovo in Promozione nella stagione 2015-2016. Nessuna novità, invece, nel Tau con Tognotti e Khalid Haoudi che svariano sul fronte offensivo. Match che decolla già all’11 quando Vitelli è il più rapido di tutti nel correggere in rete una corta respinta di Daviddi sul tiro non irresistibile di Di Salvatore. Quattordici minuti dopo gli amaranto ristabiliscono la parità con un eurogol di Casali: il numero due esplode dalla distanza un sinistro che si infila all’incrocio dei pali. Si tratta di un fuoco di paglia dei quotati ospiti.

Già al 32’, infatti, il River Pieve trova il nuovo vantaggio con Catalini, abile nel farsi trovare al posto giusto nel momento giusto per deviare in rete un traversone dalla destra di Giannotti. Il secondo tempo si apre l’ingresso in campo di Daniele Biggi tra le fila degli ospiti. Proprio il fratello minore di Damiano, uno che su questo campo ha scritto pagine importanti del Castelnuovo, calcia alto da una posizione favorevole. Passano pochi minuti e Franceschi anzitempo negli spogliatoi per un doppio giallo. Al 66’ inizia lo show di Di Salvatore che realizza una doppietta di alta scuola. Il primo gol dell’ex Vorno è un poderoso destro che muore all’incrocio dei pali rendendo vano il tuffo di Daviddi.

Il punto del definitivo 4-1, invece, è un perfetto destro a giro scoccato dal vertice sinistro dell’area di rigore ospite. Di Salvatore che sale a quota sette con i due sigilli odierni. Prima del triplice fischio c’è tempo per annotare il rosso diretto rimediato da Giardini.

Nel prossimo turno Angeli e compagni saranno di scena a Marlia contro la pericolante Folgor: anche il Tau se la vedrà al cospetto di una formazione invischiata nella lotta per evitare i play out come la Torrelaghese.