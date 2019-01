Sport



Roberto De Luca è il nuovo allenatore della Virtus Camporgiano

giovedì, 17 gennaio 2019, 14:41

di lorenzo fiori

Dopo il fulmine a ciel sereno di lunedì sera quando Roberto Rossi si è dimesso dalla panchina della Virtus Camporgiano, tale società si è subito messa in moto e proprio in questi minuti è arrivata l'ufficialità che la squadra, militante in seconda categoria girone C, sarà affidata al mister Roberto De Luca. Roberto, ex bomber di queste categorie, arriva su questa panchina dopo la parentesi Pontecosi conclusa lo scorso dicembre con le dimissioni dopo un andamento negativo e dopo qualche mese con il Silicagnana, sempre in seconda categoria, ma di qualche stagione fa.



Di seguito riportiamo le parole di Roberto De Luca: "Sono molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova affascinante sfida e di lavorare con una squadra forte e con un grande direttore sportivo come Antonio Landucci. Spero di raggiungere l'obbiettivo play-off anche se sono sicuro che sarà difficilissimo. Concludo ringraziando la società Virtus Camporgiano per avermi contattato e per aver avuto fiducia in me."