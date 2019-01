Sport



Salta momentaneamente l’accordo tra De Luca e Virtus Camporgiano

sabato, 19 gennaio 2019, 12:30

di lorenzo fiori

Dopo le dimissioni di Roberto Rossi, la società Virtus Camporgiano, militante in seconda categoria girone C, aveva deciso di affidare la panchina a Roberto De Luca.



L’accordo, però, è momentaneamente saltato per problemi di regolamento A.I.A.C. che non permettono al mister di allenare un’altra squadra nella stessa stagione (visto che aveva allenato fino a dicembre il Pontecosi).



A questo punto la squadra Virtus Camporgiano concluderà la stagione con una gestione interna mentre per Roberto De Luca è certo l’approdo in questa panchina ma soltanto nella prossima stagione calcistica.



Di seguito riportiamo le parole di Roberto De Luca: “Mi dispiace molto e mi scuso con la società Virtus Camporgiano ma non ero a conoscenza di questo regolamento. In questi giorni mi sono informato dettagliatamente, ho riferito alla società ed abbiamo optato per rimandare tutto alla prossima stagione per il bene di entrambi.”