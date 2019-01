Sport



Successo per le Vecchie Glorie del volley: è Roberto Bacci il Garfavolista del 2019

lunedì, 28 gennaio 2019, 20:50

di simone pierotti

Si è conclusa la quarta edizione della manifestazione “La partita delle vecchie glorie” organizzata dalla Pallavolo Garfagnana che ha riportato in palestra giocatori che hanno fatto parte del movimento pallavolistico lucchese e della Garfagnana per moltissimi anni. In concomitanza con l'attribuzione del premio Garfavolista che quest'anno è stato assegnato al castelvecchiese Roberto Bacci motivandone l'attribuzione per la passione e capacità organizzative in ambito sportivo.

La partita delle "Vecchie Glorie" ha visto fronteggiarsi due formazioni composte per la squadra A da Bacci Roberto e Nottoli Roberto come centrali Marino Michele, Pardi Riccardo e Scognamiglio Giovanni come laterali, alla regia Luca Cortopassi opposto Spagna Alessandro e come libero Matelli Enrico. Nella squadra B alla regia abbiamo Giannasi Gilberto al centro Bertoni Giorgio Mori Giacomo laterali Lupi Roberto, Pierluigi Giannasi, Simonini Giuseppe, opposti Giannasi Michele e Grassi Antonio. Nel primo set assistiamo ad una partenza bruciante per la formazione B che riesce ad ottenere un vantaggio di nove lunghezze, lentamente nella seconda meta del set la squadra A, grazie ad un servizio più incisivo riesce a rientrare in partita ma il gap iniziale è troppo elevato ed il set termina 20 a 25 per la squadra B.

Nel secondo set si parte più equilibrati con poche punti di distacco tra le due formazioni, nella parte centrale grazie sempre al servizio e a qualche errore di troppo in attacco la squadra A allunga e termina il set a suo vantaggio per 25-20. Terzo e conclusivo set vede per quasi tutta la frazione avanti la squadra A che raggiunge un gap di punteggio di ben 6 lunghezze, sul finale di set la squadra B grazie anche al servizio del centrale Mori recupera portandosi in parità, decisivo un cambio palla su muro di Bacci sul 20 a 20 che porta poi a 23 20 il punteggio per poi chiudere definitivamente gara e set con il punteggio di 25-22. La serata si e poi conclusa con una cena di tutti i partecipanti presso il ristorante il Pozzo di Pieve Fosciana.