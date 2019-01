Sport



U.I.S.P.: festa grande per United Colours e per la storica prima vittoria del Vicas

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:13

di simone pierotti

Prima giornata di ritorno del campionato U.I.S.P. della Garfagnana senza scossoni in alta classifica. Spreca una grande occasione il Capriola Poggio che non va oltre il pareggio (1-1) in casa contro il Cerretoli e manca l’allungo in classifica. Non basta il gol di “magic” Riccardo Serani, gli ospiti pareggiano grazie a Patrizio “scintilla” Fiori. Attesa per il confronto tra Casciana Cascianella di mister Santoni e il MGS City. Termina con la divisione della posta, 1-1 grazie alle reti di Riccardo Magazzini e Alessandro Davini. Pari anche tra Baston Villa e Lokomotiv, 0-0. Occasione persa anche per il Camporgiano di risalire la classifica, termina 1-1 contro il Corfino (reti di Paolo Satti e Simone Lemmi).

Le uniche due vittorie arrivano dal fondo della classifica, che racchiudono storie significative. Grandissima festa per gli Amatori Vicas che centrano la prima vittoria stagionale superando a domicilio il Cerageto Mojito 2-0 grazie alla doppietta di Maikol Fabbri. Vincono anche gli United Colours che regolano 1-0 i Diavoli Rossi Filicaia grazie al gol di Richard Agiede. E’ una doppia festa per i ragazzi provenienti dall’Africa: oltre alla terza vittoria del team di Pontecosi, la vittoria del Vicas è legata da un filo con quella dello United. Infatti la squadra camporgianese ha tesserato tre giovani che prima militavano nello United: per il gruppo allenato da Matteo Bechelli, pertanto, una festa … doppia.