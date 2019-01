Sport



Un grande Castelnuovo centra l’impresa: steso il Fucecchio

domenica, 27 gennaio 2019, 18:51

di simone pierotti

1-0

CASTELNUOVO: Leon, Giusti, Inglese (31’ p.t. Marchetti), Ceciarini, Leshi, Pieroni, Filippi (15’ s.t. Micchi M), Cecchini, Durodola (39’ s.t. Martinelli), Gori, El Hadoui A disp.: Levrini, Turri, Galletti, Bosi, Da Prato All.: Contadini

FUCECCHIO: Del Bino, Papa, Menichetti, Pizza, Sabatini, Pinto, Cenci, Fioravanti (25’ s.t. Rovai), Tremolanti (33’ s.t. Borgioli), Guarisa, Sciapi A disp.: Doveri, Tani, Intreccialagli, Mazzanti, Rigirozzo, Dini, Mangiantini All.: Targetti

Arbitro: Giuseppe Lascaro di Matera

Marcatori: 3’ s.t. El Hadoui

Note: al 27’ p.t. espulso Guarisa. Ammoniti Inglese, Leshi, Papa, Menichetti, Cenci

Era necessaria una grande prestazione per avere la meglio sul lanciatissimo Fucecchio ed il Castelnuovo ha risposto, ancora una volta, presente. Nonostante la forza degli avversari e nonostante il campo pesante e a tratti proibitivo, ha superato la seconda forza del campionato, diventando ufficialmente … la bestia nera del Fucecchio. Infatti, in questa stagione, i gialloblu hanno conquistato addirittura sei punti contro i fiorentini e senza subire una sola rete. Gli ospiti hanno agevolato il compito con l’ingenuità del loro migliore elemento, Guarisa, che si è fatto espellere nel primo tempo per un fallo: il Castelnuovo non ha badato a difendersi, compito che il campo avrebbe anche favorito, ma ha cercato la vittoria, pescando un fantastico jolly con El Hadoui, il giovane talento del centrocampo. A quel punto, difficile per gli ospiti imbastire una reazione, anzi è venuto fuori il carattere dei padroni di casa che hanno raddoppiato le energie e sfiorato anche il raddoppio. Voto 10 alla squadra che, ad un certo punto, schierava 6 giovani in campo (Leon, Marchetti, Giusti, Leshi, El Hadoui, Micchi), voto 10 all’allenatore Contadini, anche lui giovane (di carriera da allenatore almeno!), ma tutti lucidissimi e pronti.

Peccato che, come ormai si ripete da alcuni mesi, la “parabola” degli spettatori al Nardini sia costantemente in calo: non importa che a scendere in campo siano tanti giovani o ragazzi locali, non importa che arrivi la seconda forza del campionato, non importa che la squadra stia esprimendo un ottimo gioco, si preferisce stare a casa.

Piove dalla mattina e il terreno di gioco del Nardini è molto pesante. A metà gara è necessario accendere i riflettori per la scarsa visibilità. Prima occasione al 9’ con un calcio di punizione di Gori che sorvola la traversa. Al 18’ colpo di testa di Guarisa e palla alta. Il primo tempo vive un sussulto attorno alla mezzora, prima con l’espulsione per un fallo di Guarisa che lascia in dieci uomini il Fucecchio, poi per la sostituzione di Inglese con Marchetti. Con la superiorità numerica la gara prende una piega positiva per i gialloblu. Il secondo tempo si apre con un’azione offensiva insistita del Castelnuovo che si conclude con una grande conclusione al volo dai 20 metri di El Hadoui che sblocca il risultato. Al 28’ tiro potente di Gori dal limite che Del Bino alza sopra la traversa. Al 30’ insidioso cross di Gori dalla destra, su cui Durodola per poco non arriva in spaccata. Al 36’ Leon viene chiamato in causa deviando un tiro di Sciapi sulla destra. Al 46’ ancora Gori calcia pericolosamente ma il pallone viene toccato da un difensore in angolo.