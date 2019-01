Sport



Un nuovo giovane per il Castelnuovo: tesserato il centrocampista Paolo Galletti

venerdì, 25 gennaio 2019, 08:42

di simone pierotti

Un nuovo arrivo in casa gialloblu, anzi un ritorno. Oggi il Castelnuovo ha presentato ufficialmente il centrocampista Paolo Galletti, classe 2000. Il giovane, che è cresciuto e vive nel capoluogo garfagnino, ha mosso i primi passi nel vivaio del Castelnuovo per poi spiccare il salto verso altri lidi. Galletti ha iniziato a giocare nel C.A.S. della società garfagnina fino agli esordienti e alla categoria Giovanissimi. Da qui è passato al settore giovanile della Lucchese fino alla squadra Berretti. Quest’anno il giovane era tesserato con il Seravezza, in Serie D, con 4 presenze ufficiali e tante apparizioni con gli Juniores Nazionali.

“Sono felice di vestire questa maglia – ha sottolineato il giovane centrocampista – perché è una società importante e perché conosco benissimo l’ambiente. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione di mister Contadini. Vivo a poca distanza dal campo sportivo, sono cresciuto a Castelnuovo, non posso che essere felice di questa scelta”. Soddisfatti del nuovo innesto il presidente Paolo Lenzi e il direttore sportivo Massimo Valiensi.