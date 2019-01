Virtus Camporgiano, ringraziamenti per Rossi e Parmigiani

Altri articoli in Sport

giovedì, 17 gennaio 2019, 14:41

Dopo il fulmine a ciel sereno di lunedì sera quando Roberto Rossi si è dimesso dalla panchina della Virtus Camporgiano, tale società si è subito messa in moto e proprio in questi minuti è arrivata l'ufficialità che la squadra, militante in seconda categoria girone C, sarà affidata al mister Roberto...

mercoledì, 16 gennaio 2019, 16:54

Nel pomeriggio delle prime volte, Remorini e Paccagnini erano ancora a secco di gol con la maglia biancorosso in questo torneo, il GhiviBorgo ritrova sia la vittoria, assente da tre turni, che il primo posto grazie alla contemporanea e rovinosa caduta del Tuttocuoio, travolto per 4-1 dal pericolante Scandicci

martedì, 15 gennaio 2019, 20:38

E' una serata storica, quella che si appresta a vivere la Folgore Piano della Rocca, formazione che prende parte al campionato provinciale di Seconda Serie "Dilettanti" dell'Aics di Lucca

martedì, 15 gennaio 2019, 12:41

Tempo di corsa campestre, in attesa degli imminenti assoluti regionali. A Lucca si sono disputati i campionati di staffette, con il G.S. Orecchiella Garfagnana che ha schierato due squadre. Il team femminile, composta da Simona Sardi, Irene Virgili, Annalauro Mugno e Simona Prunea ha concluso con un ottimo quarto posto

martedì, 15 gennaio 2019, 08:38

Vince la prima divisione, contro Monsummano, che sabato sarà impegnata fuori casa contro l'Aglianese. Vince anche l'under 16, mentre perde l'under 14

lunedì, 14 gennaio 2019, 21:06

Fulmine a ciel sereno in casa Virtus Camporgiano, squadra militante in seconda categoria girone C, dove poche ore fa si è dimesso l'allenatore Roberto Rossi che sedeva in tale panchina dalla stagione 2017/2018