Virtus Camporgiano, si dimette mister Roberto Rossi

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:13

Prima giornata di ritorno del campionato U.I.S.P. della Garfagnana senza scossoni in alta classifica. Spreca una grande occasione il Capriola Poggio che non va oltre il pareggio (1-1) in casa contro il Cerretoli e manca l’allungo in classifica

lunedì, 14 gennaio 2019, 10:44

Gp Parco Alpi Apuane sugli scudi ancora una volta: anche domenica 13 gennaio il sodalizio garfagnino è stato protagonista delle gare alle quali i propri portacolori hanno partecipato

domenica, 13 gennaio 2019, 21:20

GhiviBorgo-Seravezza, la partita più interessante della 20^ giornata e in programma mercoledì 16 gennaio alle ore 14.30, si disputerà sul sintetico del “Mannucci” di Pontedera. È questa la novità comunicata da una nota diramata nel pomeriggio dal club biancorosso

domenica, 13 gennaio 2019, 19:11

Disco rosso per il Pieve Fosciana nello scontro d’alta classifica in quel di Forcoli: i locali, reduci dal successo contro la capolista Perignano, passano per 4-1 e scavalcano in graduatoria propri i ragazzi di Francesco Fiori, scesi al 4° posto in coabitazione con l’Armando Picchi Livorno

domenica, 13 gennaio 2019, 18:35

Esce il segno X sulla ruota di Fossone dove è andato in scena l’atteso confronto tra il Don Bosco e il River Pieve, rispettivamente la seconda e quarta forza di questo girone A di Prima Categoria

domenica, 13 gennaio 2019, 18:29

Quest'oggi si è giocata la 16ª giornata di seconda categoria, girone C, dove le prime due della classe, Molazzana (contro il Pontecosi) e San Filippo, hanno continuato il suo inarrestabile cammino. Tornano alla vittoria Vagli (contro il Fornaci) e Corsagna, pareggio per il Barga e sconfitta invece per Fornoli e Virtus...