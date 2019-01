Sport



Virtus Lucca, straordinaria la barghigiana Idea Pieroni a Firenze

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:10

Riparte in gran spolvero la stagione 2019 per la Atletica Virtus che, dopo la pausa natalizia, torna a mordere le piste dell’Asics AFM Stadium di Firenze conquistando medaglie e conferme importanti. Straordinarie come sempre Idea Pieroni ed Elisa Naldi che nei salti si confermano il perno della squadra femminile biancoceleste, trionfando nelle rispettive discipline: Pieroni supera senza difficoltà l’asta posta a 1,70m da terra nel salto in alto mentre Naldi nel salto in lungo raggiunge all’ultimo tentativo il risultato tecnico di 5,84 metri superando di una spanna tutte le altre concorrenti e guadagnandosi la posizione più alta sul podio al suo debutto stagionale indoor.



Molto bene anche Viola Pieroni che torna a casa con una medaglia di bronzo al collo conquistata nel lancio del peso col risultato tecnico di 9,53 metri, mentre nel settore maschile vale la pena segnalare il nuovo record personale segnato da Leonardo Rena Benedetti nel salto triplo, che fin dal primo tentativo raggiunge la misura di 11,70 metri valevole per l’ottava posizione nella classifica finale. Ottima conferma invece per Mattia Paterni nel pentathlon: il multiplista biancoceleste seguito dalla preparatrice tecnica Cristiana Lucchesi brilla nei 60 metri ad ostacoli (dove supera tutti i concorrenti) e sui 1000 metri (terminati in terza posizione), conquistando punti preziosi che gli valgono la quinta posizione nella classifica complessiva e superando anche il minimo necessario per l’accesso ai campionati italiani indoor. Ciliegina per la torta per Paterni la medaglia di bronzo nella gara allievi dei 50 metri ad ostacoli dove, superata facilmente la batteria, riesce a terminare la finale con un tempo al traguardo di 7’’50, valevole appunto per la terza posizione.



Ottimo il bilancio anche delle gare fuori dalla Toscana: nessuna medaglia ma gare importanti al Palaindoor di Padova dove Giulia Sabo’, seguita dal tecnico Francesco Miccoli, riesce a fare una buona gara sui 200 metri sbloccando dei risultati che negli ultimi mesi avevano mostrato una piccola flessione, mentre nella stessa disciplina registra un ottimo debutto Francesco Cordoni, giovanissimo talento proveniente dal mondo del calcio che porta a termine il tracciato in 23’’17 piazzandosi 17esimo su oltre 150 concorrenti. Manca invece il minimo per l’accesso ai campionati italiani assoluti indoor Antony Possidente, che a Bari si conferma comunque un martellista d’eccezione: 14,86 metri la distanza finale raggiunta dall’attrezzo al Campionato Invernale di Lanci, un risultato valevole per la medaglia d’oro e tanto più notevole considerate le difficoltà logistiche e gli impegni del nostro lanciatore che rimane uno dei perni della squadra assoluta maschile della Virtus.