Volley Barga, l'under 14 festeggia il secondo posto in campionato

giovedì, 31 gennaio 2019, 18:22

La notizia era nell’aria ma solo adesso è divenuta ufficiale: Paolo Andreucci non sarà al via del C.I.R. 2019. A 53 anni il pilota garfagnino non ha ceduto alle sirene di Skoda e di Dp Autosport e rimarrà nell’orbita di Peugeot Italia.

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:29

Ci sarà anche Jasmine Paolini nell’Italia che, nel fine settimana del 9 e 10 febbraio, disputerà il primo turno del World Group II di Federation Cup a Biel contro le padrone di casa della Svizzera.

mercoledì, 30 gennaio 2019, 16:51

Nulla da fare, come prevedibile vista la nevicata abbattutasi sulla Garfagnana a partire da questa mattina, per il match River Pieve-Certaldo, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Toscana

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:29

Nella prima tappa del campionato toscano di corsa i sette volte campioni del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane- Team Ecoverde, imbattuti dal 2012, hanno ipotecato il titolo 2019 grazie ad una collettiva prestazione monstre sui prati di Villa Montalvo a Campi Bisenzio.

martedì, 29 gennaio 2019, 17:00

Una straordinaria presenza dei master che hanno lottato su un percorso impegnativo e spettacolare, dove Borghesi ha fatto registrare sulla distanza dei sei km un tempo di 26'45'', infliggendo ai suoi avversari un notevole distacco

martedì, 29 gennaio 2019, 08:38

Week-end con due derby per la prima divisione e l'under 16 del Volley Barga, concluso con una vittoria e una sconfitta al tie break