Volley Barga, netta vittoria per l'under 14

sabato, 26 gennaio 2019, 19:28

Under 14 Barga-Oasi nera 3-0

Parziali (25/7-25/5-25/5)



Con questa netta vittoria contro l' Oasi Viareggio si chiude al secondo posto il campionato della formazione under 14 del Volley Barga Coppo Team. Sulla partita c'è poco da dire, 40 minuti veramente a senso unico per una vittoria schiacciante. Quello che c'è da dire invece è un grazie a tutte le atlete che con dedizione e impegno hanno affrontato e giocato al meglio questo campionato. I miglioramenti dei singoli e di conseguenza della squadra, sono ben visibili, ma la cosa più importante è che le bimbe si stanno scoprendo amiche e complici sia in campo che fuori e questo è il lato più bello di un gioco di squadra. Grazie anche a Sabrina Magistrelli loro coach, che ha sempre avuto per un sorriso per tutte le sue bimbe, e sa trasmettere loro la sua grande passione per questo sport.