Volley Barga, prima vittoria dell'anno per l'under 16

mercoledì, 9 gennaio 2019, 14:41

PANTERA-VOLLEY BARGA 0-3

Parziali (15-25/18-25/11-25)



Prima vittoria dell'anno per la formazione under 16 che in formazione decimata dalle influenze si trova ad affrontare il Pantera fuori casa.



Le influenze che hanno colpito le atlete del Barga, oltre all'infortunio della palleggiatrice Vanni, hanno messo la coach Dini in emergenza, costringendola ad attingere forze nuove dalla formazione under 14.



La partita scorre via su tre set giocati senza grandi scossoni, che, a parte qualche errore commesso dalle ragazze di Barga, le hanno viste giocare in tranquillità per niente impensierite dallo stato di emergenza, sinonimo questo che indica la capacità dei vari gruppi di adattarsi a nuove situazioni e a nuovi schemi di gioco integrandosi all'occorrenza nelle varie formazioni senza mai sentirsi fuori posto. Risultato del lavoro trasversale che i coach delle varie squadre stanno facendo adeguando i loro allenamenti e schemi di gioco ad un modello unico che dovrà portare in futuro tutte le atlete della società all'altezza di giocare in ogni Team qualora ce ne fosse la necessità. Un grazie quindi a tutte le ragazze e ai loro genitori sempre disponibili e un augurio di pronta guarigione a tutte le altre, oggi assenti.