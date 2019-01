Sport



Volley Barga, tutti i risultati del week-end

lunedì, 21 gennaio 2019, 22:36

Prima Divisione

Aglianese - Volley Barga 3-2

19/25 25/14 27/25 22/25 15/12

La partita giocata sabato contro l'Aglianese vedeva impegnate la 3^ e 4^ in classifica e purtroppo è finita 3-2 per le padrone di casa.

La formazione di Barga ha comunque espresso un bel gioco, con qualche errore di troppo nei momenti cruciali della gara che le ha impedito di portare a casa la vittoria. A confermare la qualità della partita anche i complimenti dell'allenatore avversario Luca Lazzarini: "Avversario veramente tosto... Due squadre che si sono date battaglia vera senza paure".



In alcuni momenti le ragazze di coach Nobili peccano un po' di inesperienza non gestendo bene le palle che arrivano, ma buona è la reazione avuta dalle atlete dopo l'infortunio del loro capitano, buon assetto e soprattutto giusta mentalità. Dalla prossima gara inizierà il girone di ritorno e le ragazze sono consapevoli che se la possono giocare con tutte senza paura.

Under 16



Garfagnana-Volley Barga 2-3

25/9-26/24-18/25-12/25-5/15

Grande gara degna di un derby che vede le ragazze di coach Dini espugnare la palestra del Galilei di Castelnuovo Garfagnana vittoriose per 3-2 dopo essere state sotto per 2 set a 0. Chi avesse visto solo il primo set non potrebbe capacitarsi del risultato.

Completamente bloccate, le giocatrici di Barga hanno dato il loro peggio con errori in ogni fondamentale, specie nel servizio, forse frutto della tensione con cui sono scese in campo.

Per fortuna dal secondo set la musica è cambiata e le ragazze hanno cominciato a sciogliersi per poi prendere finalmente il sopravvento a partire dal terzo set.



Una vittoria di carattere, di sudore e soprattutto di cuore che fa mantenere stabilmente il secondo posto alla squadra in attesa del prossimo incontro in casa contro la capolista Valdiserchio.

Under 14

Selezione interprovinciale

Gara posticipata a mercoledì 23 per la formazione under 14 in quanto ben nove atlete del Volley Barga, allenata da Sabrina Magistrelli, hanno partecipato alla selezione di zona svoltasi a Pietrasanta domenica mattina.



Nel gruppo delle nate 2006 erano presenti Nicole Bonini, Alessia Coppi, Rebecca Martini e Asia Porta; in quello delle nate 2005 hanno rappresentato i colori barghigiani Denise Autiero, Giulia Casillo, Emma Cecchi, Chiara Donati e Valentina Vannini.

Tutte le atlete partecipanti allo stage hanno dimostrato di essere ben preparate nei fondamentali tecnici e ben dotate fisicamente.



Il responsabile della selezione Emanuele Roni, tecnico attivo presso la società V.P. Volley ed i suoi assistenti emaneranno presto la lista delle atlete che proseguiranno il loro percorso nella selezione di zona.

Under 12



Pallavolo Valdiserchio - Volley Barga 3-0



Libertas Ponte a Moriano - Volley Barga 1 - 2

E' cominciata ieri l'avventura delle bimbe under 12, un inizio positivo che le ha viste sconfitte nella prima gara contro il Valdiserchio e vittoriose contro la Libertas Ponte a Moriano.



Dopo un primo set in cui le bimbe hanno pagato il timore per la prima partita nel campo grande, si sono subito messe in gioco con tanta grinta ed entusiasmo. Quello che si è visto ieri alla palestra di Ponte a Moriano sono stati alti e bassi, alcuni momenti di confusione, ma anche tantissima voglia di fare bene.



"L'impegno da parte delle bimbe non manca, c'è ancora tanto da lavorare ma siamo contenti di loro e di come hanno affrontato queste prime due partite": questo quanto hanno dichiarato gli allenatori Mirko Rossi, Selena Zanella e Giulia Crudeli ieri al termine di questo mini concentramento.