Sport



Volley Barga, tutto facile per l'under 14

giovedì, 24 gennaio 2019, 11:19

Under 14 System Volley-Volley Barga 0-3

Parziali (13/25-13/25-11/25)



Il campionato under 14 sta volgendo al termine e ieri si è svolta la penultima gara contro il System volley, squadra che chiude la classifica di questo girone. Il risultato parla chiaro, la partita non è mai stata messa in discussione ed ha consentito a tutte le bimbe di prenderne parte.



Sempre bene non prendere sotto gamba questi incontri che a volte, proprio per la troppa tranquillità con cui vengono affrontati, diventano pericolosi. Saldo il secondo posto in clzssifica dietro alla compagine della Nottolini nera, le ragazze guidate da coach Sabrina Magistrelli, si accingono a giocare l'ultimo incontro sabato in casa contro la squadra viareggina dell'Oasi nera, per poi cimentarsi nel campionato under 15.