Sport



Volley Barga, week-end dolce-amaro

martedì, 29 gennaio 2019, 08:38

Week-end con due derby per la prima divisione e l'under 16 del Volley Barga, concluso con una vittoria e una sconfitta al tie break.



Prima divisione



Pallavolo Garfagnana - Volley Barga 1-3

25/22 - 21/25 - 23/25 - 13/25



Nella prima gara del girone di ritorno la formazione di prima divisione del Volley Barga è impegnata a Castelnuovo Garfagnana nel derby contro la Pallavolo Garfagnana, dove le ragazze guidate dalla coach Nobili si impongono con il risultato di 3-1.



La gara vede il primo set a favore delle padrone di casa, poi però le ragazze di Barga entrano in partita e dal 2 al 4 set è tutta un'altra storia. Tre punti importanti per una vittoria che lascia il sorriso, l'ottimismo e dà la giusta carica per concentrarsi al meglio in vista del prossimo impegno di sabato prossimo contro "Progetto volley Bottegone" che precede Barga in classifica di solo un punto. Da registrare le buone prove delle giovani Mutigli e Fornesi.



Under 16



Volley Barga - Valdiserchio 2-3

23/25 - 15/25 - 25/23 - 25/19 - 1/15



Anche la formazione under 16 in questa giornata era impegnata in un derby, che la vedeva opposta alla capolista Valdiserchio.



A differenza della gara di andata dove le ragazze della coach Dini erano uscite sconfitte con un netto 3-0 la gara odierna è stata decisa solamente al tie break. Nella gara di andata le ragazze di Barga erano state messe in grande difficoltà dalla battuta forte e insidiosa della compagine di Borgo a Mozzano. Questo fondamentale però mal si adatta alle dimensioni della palestra di Fornaci e il campo di gioco non ha concesso alla formazione ospite di utilizzare uno dei loro punti forti, dando invece modo alle ragazze di Barga di ricevere in maniera precisa e costruire azioni d'attacco che hanno messo la capolista in difficoltà. Nel primo set si sono visti scambi intensi e Barga ha tenuto testa fino al 23/25. Nel secondo set la formazione di casa ha commesso una serie di errori, le ragazze non riuscivano a metter giù la palla e la sensazione del primo set ha lasciato il campo al timore dell'ennesima sconfitta. Ma, a differenza della partita di andata Barga ha fatto squadra ed è riuscita a ribaltare la situazione. Le ragazze con determinazione e grinta, sospinte dal tifo delle grandi occasioni, come quello che deve esserci in un derby, sono riuscite a vincere il terzo e quarto set portandosi sul 2 a 2.



La gara è giunta così al tie break, risultato del tutto inaspettato alla vigilia di questo incontro e che forse è stata la causa del black out di tutte le ragazze di Barga che le ha viste sconfitte con un secco 1-15. Un peccato aver chiuso così una bella ed entusiasmante partita che avrebbe meritato un finale più agguerrito.