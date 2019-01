Sport



Week-end tutto sommato positivo per le formazioni del Volley Barga

martedì, 15 gennaio 2019, 08:38

Prima Divisione (sabato 12)

VOLLEY BARGA - Ctt MONSUMMANO 3-2

26/24 - 22/25 - 17/25 - 25/23 - 15/12

Cronaca: "Rientro al cardiopalma per la nostra prima divisione che ottiene in casa la vittoria per 3-2 sull'agguerrito Monsummano. Teso il rientro dalla pausa natalizia per le nostre atlete che hanno subito la perdita, speriamo per il più breve possibile, del capitano Sabrina Magistrelli infortunatasi nell'ultimo allenamento prima della partita".



Questo il commento a caldo della coach Elisa Nobili: "La mancanza del capitano sicuramente si è fatta sentire nel morale delle ragazze e nel loro assetto in campo. Le indecisioni e lo smarrimento avuto in alcuni momenti della gara le avevo messe in conto, quello che conta adesso è rimboccarsi le maniche e ritrovare la nostra identità e il nostro gioco anche senza il capitano, sperando che la nostra " Magi" possa rientrare quanto prima. Voglio comunque spendere due parole per la grinta e la voglia di vincere che le ragazze hanno dimostrato nel quinto set quando sotto 1-8 sono riuscite a rimontare e vincere, ... ci vuole sempre quella convinzione"

Sabato prossimo la formazione sarà impegnata fuori casa contro l'Aglianese.

Under 16 (domenica 13)

VOLLEY BARGA - V.P.VOLLEY BLU 3-1

25/14 - 25/12 - 21/25 - 25/17

Cronaca: "Ancora una vittoria per la squadra under 16 del Volley Barga che ha piegato per 3 set a 1 la squadra del Versilia. I primi 2 set vedono una netta supremazia della squadra di Coach Dini che lascia le avversarie rispettivamente a 14 e 12 punti. Nel terzo set una serie di errori ed incertezze unite ad un po' di rilassatezza da parte delle barghigiane permette al Versilia di portarsi avanti nel punteggio e chiudere il set sul punteggio di 25-21 a suo favore, rendendo vana la rimonta di Fornesi e company. Il 4 set non ha storia, Barga è sempre avanti e chiude il parziale per 25-17. Ancora una bella soddisfazione per la squadra allenata da coach Dini che anche in questa occasione ha potuto schierare tutte le giocatrici a disposizione".

Il prossimo incontro sarà giovedì 17 a Castelnuovo alle ore 20 dove la formazione under 16 sarà di scena nel derby contro il Garfagnana. Al termine dell'incontro le ragazze hanno ricevuto la gradita visita di Giulia Pisani, pallavolista che gioca nel ruolo di centrale in serie A.

Under 14 (sabato 12)

VOLLEY BARGA - NOTTOLINI nera 0-3

11/25 - 12/25 - 23/25



Cronaca: "Nella palestra di Fornaci si è disputata per le ragazze della coach Magistrelli la partita più attesa, quella contro la capolista che in tutto il campionato non ha lasciato alle varie avversarie che ha incontrato sul suo cammino nemmeno un set. Le ragazze sanno che sarà un'impresa ardua, ma proprio per questo scendono in campo cariche e con tanta voglia di confrontarsi con le più forti del girone. I primi due set sono simili l'uno all'altro e la Nottolini se li aggiudica con i parziali di 11-25 e 12-25. Nel terzo set qualcosa cambia, la compagine di casa, sostenuta da un bel tifo, sfodera un bel gioco tanto da portarsi avanti di 10 punti, ma quando ormai sembrava fatta, qualche errore di troppo e alcune buone giocate delle avversarie fanno si che anche il terzo set si chiuda a favore della squadra ospite con il parziale di 23-25. Peccato, un set vinto contro la corazzata "Nottolini nera" sarebbe stata già una vittoria per la nostra giovane squadra che deve, come dice il nostro motto, "crederci sempre, mollare mai".

Il prossimo incontro vedrà le ragazze di coach Magistrelli incontrare domenica 20 alle ore 11 la formazione della Libertas System Volley a Lucca.

Attività promozionale S3

"Anche per le nostre atlete più piccole - commenta la società - c'è stato il primo appuntamento della stagione, con il doppio turno della categoria S3 (il Volley S3 è il gioco che parte dalla battuta e che permette ai bambini di applicare le tecniche al gioco). La compagine red (livello evoluto) è stata impegnata nelle partite della mattina mentre il pomeriggio si sono svolte le gare delle bimbe più piccole, la categoria S3 Green (livello intermedio). Il tanto entusiasmo e la voglia di dimostrare l'ottimo livello raggiunto hanno permesso alle 2 formazioni di confrontarsi alla pari con tutte le altre squadre, con un gioco ben organizzato come squadra e con buoni spunti personali".