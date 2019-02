Sport



Al Nardini il Castelnuovo sfida il San Marco Avenza, nel ricordo di Mauro Marchini

sabato, 23 febbraio 2019, 12:12

di simone pierotti

Appuntamento allo stadio “Alessio Nardini” per il Castelnuovo che, a partire dalle 14:30, affronterà il San Marco Avenza, una delle squadre più in forma del campionato. Infatti, dopo un periodo di flessione sul termine del girone di andata, la squadra di mister Turi ha inanellato cinque vittorie consecutive salendo a quota 39 punti, conquistando una salvezza ampiamente anticipata e permettendo di giocarsi i play – off. Peraltro ai carraresi mancano solo 2 punti per eguagliare il record di punti in Eccellenza, traguardo praticamente raggiunto.

Per il Castelnuovo, quando si gioca in questi periodi, riaffiorano alla memoria ricordi indelebili, dato che il 20 febbraio 2009 è scomparso lo storico presidente Mauro Marchini, l’artefice dei nove campionati di Serie C e delle tante vittoria tra i dilettanti. La società ha organizzato una piccola cerimonia per ricordare l’indimenticato Mauro, in una partita che curiosamente mette di fronte i gialloblu alla squadra del suo paese natale.

Uno sguardo al campo. Il Castelnuovo ha raggiunto quota 30 punti e, a otto turni dal termine della stagione, sente il traguardo della salvezza davvero vicino ma serve ancora un ultimo sforzo già da domani contro il San Marco Avenza. Non sarà facile, comunque, contro una squadra che annovera elementi di spessore come il portiere Costa, i difensori Togneri e Da Pozzo, i centrocampisti Cucurnia e l’ex di turno Antonio Brizzi, gli attaccanti Doretti, Conedera, Bondielli e Gabrielli.