Al Nardini torna il derby contro il Camaiore: da riscattare le due sconfitte di inizio stagione

sabato, 9 febbraio 2019, 11:52

di simone pierotti

Turno casalingo per il Castelnuovo contro il Camaiore, un derby storico tornato dopo diverse stagioni di assenza. In passato le due squadre hanno dato vita a scontri di alto livello, sempre seguiti da un folto e appassionato pubblico: oggi molte cose sono cambiate, anche … i punti in palio, tre invece che gli “antichi” due.

In palio la supremazia “lucchese” del girone ma anche punti pesanti: le due squadre sono divise da nove punti in classifica, una stagione ben diversa, anche se i precedenti confronti pendono decisamente dalla parte del Camaiore che ha rifilato ai gialloblu due pesanti sconfitte sia nella gara di andata che in quella di Coppa Italia.

Il Camaiore, come tante neopromosse, ha avuto un impatto positivo con il nuovo campionato, cogliendo i risultati principali nei primi due mesi. Tuttavia, dalla vittoria del 4 novembre scorso contro il Montignoso, i bluamaranto hanno ottenuto ben poco, qualche pareggio, tante sconfitte e una sola vittoria, quella contro lo Sporting Cecina, squadra che ormai condannata. Al Nardini sarà assente Seghi per squalifica. Il Castelnuovo attraversa un buon momento di forma e la sconfitta di Montecatini, ampiamente preventivabile, non ha modificato di una virgola il bilancio stagionale, assolutamente positivo.

Domani, fischio di inizio alle 14:30, saranno in palio punti importanti per avvicinare una salvezza a portata di mano, contro la quintultima forza del campionato.