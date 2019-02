Sport



Castelnuovo a caccia del colpo contro il fanalino Cecina, alla 12^ sconfitta consecutiva

sabato, 16 febbraio 2019, 13:17

di simone pierotti

Trasferta a Cecina per il Castelnuovo che cercherà il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Camaiore. Una battuta d’arresto amara e immeritata che dimostra come le insidie, nel calcio, siano sempre dietro l’angolo e niente deve essere dato per scontato. Come, per esempio, pensare di andare a Venturina (sede del match) e fare un sol boccone di un’avversaria giovanissima e fanalino di coda del campionato.

Stagione piena di problemi per i livornesi, a partire dall’indisponibilità del proprio campo di gioco. La squadra è malinconicamente in fondo alla classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie ed un pareggio, ottenuti nella prima parte del campionato, prima della “rivoluzione” di dicembre. Da allora 12 sconfitte consecutive, un cambio di allenatore (da Brontolone a Tiziano di Tonno), una rosa risvoltata come un calzino. Rispetto alla gara di andata non ci sono più Frongillo, Cosimi, Serini, Gherardoni, Taraj, Pedroni e altri, sostituiti da tanti giovani e giovanissimi. Lo Sporting Cecina gioca costantemente con 7 fuori quota in campo. Tra dicembre e gennaio è arrivato un buon numero di ragazzi: Biserni (2000) dal Pisa, Grotti (1998) dal Montalto, Viera Passoni (1997) dal Villasor, Frosini (2000) dalla Robur Siena, Amore (1998) dal Perignano, Barozzi (1999) dal Piombino, Mane (1996) dalla Serrese, Sarkodie (1998) dal San Lorenzo, Vitali (2000) dalla Massese.

Una squadra giovanissima che ha poco da perdere, a questo punto, e che quindi dovrà essere affrontata con attenzione e non sottovalutata, per conquistare punti fondamentali per garantirsi un finale di stagione tranquillo.